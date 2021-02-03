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ليلة "للشياطين الحمر" ونتيجة تاريخية.. "مجزرة" كروية يرتكبها مان يونايتد بشباك ساوثهامبتون

لاعبو "المانيو" أمطروا شباك ساوثهامبتون بـ9 أهداف (رويترز)
لاعبو "المانيو" أمطروا شباك ساوثهامبتون بـ9 أهداف (رويترز)
2/2/2021-|آخر تحديث: 3/2/202102:07 AM (مكة المكرمة)

اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه ساوثهامبتون 9-صفر في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز كريستال بالاس على نيوكاسل 2-1، ووولفرهامبتون على أرسنال 2-1 وشيفيلد يونايتد على وست بروميتش بالنتيجة ذاتها.

وسجل أهداف "المانيو" آرون فان بيساكا (18) وماركوس راشفورد (25)، ويان بيدناريك، لاعب ساوثهامبتون بالخطأ في مرمى فريقه (34)، وإدينسون كافاني (39)، وأنتوني مارسيال (69 و90)، وسكوت مكتوميناي (71)، وبرونو فبيرنانديز (87 من ركلة جزاء)، ودانيال جيمس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وشهدت الدقيقة الثانية طرد ألكسندر جانكفيتز لاعب ساوثهامبتون (أسرع طرد في تاريخ البريميرليغ)، ثم طرد يان بيدناريك لاعب ساوثهامبتون في الدقيقة 87.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 28 نقطة في المركز 12.

المصدر : وكالات

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