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بالفيديو: في الليلة الظلماء يفتقد رونالدو.. ريال مدريد يحتفي بهدافه التاريخي وجماهيره تطالب بعودته

رونالدو سجل هدفي يوفنتوس بمرمى إنتر (رويترز)
رونالدو سجل هدفي يوفنتوس بمرمى إنتر (رويترز)
3/2/2021-|آخر تحديث: 3/2/202106:13 PM (مكة المكرمة)

احتفى نادي ريال مدريد الإسباني وجماهيره بهداف الفريق التاريخي كريستيانو رونالدو، عقب إعلان الصحافة الإسبانية بشكل رسمي صدارته لهدافي كرة القدم في العالم بعدما أصبح رصيده 763 هدفا.

وقاد المهاجم البرتغالي البالغ 36 عاما، يوفنتوس للفوز على إنتر ميلان 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا، بتسجيله هدفي فريقه.

وتصدرت صورة رونالدو غلاف صحيفة "ماركا" الإسبانية، مع عنوان رئيسي "رونالدو يحقق الرقم القياسي العالمي بـ763 هدفا"، وذلك بعدد الأهداف المسجلة في كل المباريات الرسمية التي لعبها.

وأكدت الصحيفة أن هدفي رونالدو في مرمى ميلان حسما الجدل الدائر حول عدم تخطيه الهداف العالمي السابق جوزيف بيكان، حيث بينت سجلات الصحيفة الدقيقة أن النجم البرتغالي أصبح بشكل رسمي غير قابل للتشكيك وأفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

وكان موقع "سكواكا" المتخصص في إحصائيات كرة القدم أعلن في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أن رونالدو تخطى بيكان وأصبح هداف العالم بعد تسجيله الهدف 760.

واحتفى نادي ريال مدريد عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بنجمه السابق وهدافه التاريخي قائلا "أفضل هداف في تاريخ نادينا، هو أيضا أفضل هداف في تاريخ كرة القدم العالمية، تهانينا لكريستيانو رونالدو".

ويأتي تألق رونالدو في ظل استمرار كبوات ريال مدريد التي يعاني منها منذ رحيل الدون، حيث افتقد الفريق أهداف النجم البرتغالي حتى وصلت الحال بالملكي للخروج من كأس ملك إسبانيا على يد فريق مغمور بالدرجة الثالثة الشهر الماضي.

ولم تفوّت جماهير ريال مدريد العاشقة لرونالدو فرصة الاحتفاء بنجم فريقها السابق وتهنئته لتحقق رقم قياسي جديد في مسيرته الكروية العظيمة، في حين عبّر آخرون عن اشتياقهم لأيام "الدون" مع الملكي، مطالبين بعودته إلى سانتياغو برنابيو.

 

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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