بالفيديو: في الليلة الظلماء يفتقد رونالدو.. ريال مدريد يحتفي بهدافه التاريخي وجماهيره تطالب بعودته

احتفى نادي ريال مدريد الإسباني وجماهيره بهداف الفريق التاريخي كريستيانو رونالدو، عقب إعلان الصحافة الإسبانية بشكل رسمي صدارته لهدافي كرة القدم في العالم بعدما أصبح رصيده 763 هدفا.

وقاد المهاجم البرتغالي البالغ 36 عاما، يوفنتوس للفوز على إنتر ميلان 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا، بتسجيله هدفي فريقه.

Ronaldo turns 36 this week, but still looks just as lively, lethal and inspired in big moments. Scored twice for Juventus tonight in their Coppa Italia win over Inter tonight. 2-1 going into the second leg of the tie.#Cristiano #Ronaldo #InterJuventus pic.twitter.com/slCPh5UZKK — Engrossed in Football (@eifmagazine) February 2, 2021

Le penalty transformé par Cristiano Ronaldo ce soir 🥅pic.twitter.com/GYOdqudees — Rémi Martins (@remi_martinss) February 2, 2021

وتصدرت صورة رونالدو غلاف صحيفة "ماركا" الإسبانية، مع عنوان رئيسي "رونالدو يحقق الرقم القياسي العالمي بـ763 هدفا"، وذلك بعدد الأهداف المسجلة في كل المباريات الرسمية التي لعبها.

El récord mundial de Ronaldo, deberes en el Barça… Así llegan hoy a nuestras manos #LasPortadas del deporte 📰☕ https://t.co/7IOE7AjGOc #FelizMiercoles pic.twitter.com/FlGvzMkmt7 — MARCA (@marca) February 3, 2021

وأكدت الصحيفة أن هدفي رونالدو في مرمى ميلان حسما الجدل الدائر حول عدم تخطيه الهداف العالمي السابق جوزيف بيكان، حيث بينت سجلات الصحيفة الدقيقة أن النجم البرتغالي أصبح بشكل رسمي غير قابل للتشكيك وأفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

وكان موقع "سكواكا" المتخصص في إحصائيات كرة القدم أعلن في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أن رونالدو تخطى بيكان وأصبح هداف العالم بعد تسجيله الهدف 760.

واحتفى نادي ريال مدريد عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بنجمه السابق وهدافه التاريخي قائلا "أفضل هداف في تاريخ نادينا، هو أيضا أفضل هداف في تاريخ كرة القدم العالمية، تهانينا لكريستيانو رونالدو".

أفضل هدّاف في تاريخ نادينا هو أيضًا أفضل هدّاف في كرة القدم العالمية.

تهانينا @Cristiano! — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 2, 2021

ويأتي تألق رونالدو في ظل استمرار كبوات ريال مدريد التي يعاني منها منذ رحيل الدون، حيث افتقد الفريق أهداف النجم البرتغالي حتى وصلت الحال بالملكي للخروج من كأس ملك إسبانيا على يد فريق مغمور بالدرجة الثالثة الشهر الماضي.

Cristiano Ronaldo silencing 100,000 fans at the Camp Nou.. Özil’s beautiful assist and the iconic ‘Calma Calma’ celebration.. pic.twitter.com/OYGAkYe6pv — Real Madrid Analysis (@rmdanalysis) February 2, 2021

ولم تفوّت جماهير ريال مدريد العاشقة لرونالدو فرصة الاحتفاء بنجم فريقها السابق وتهنئته لتحقق رقم قياسي جديد في مسيرته الكروية العظيمة، في حين عبّر آخرون عن اشتياقهم لأيام "الدون" مع الملكي، مطالبين بعودته إلى سانتياغو برنابيو.

رجعوه تاني الفريق بيضيع 😂💔 https://t.co/Cba011xnk4 — AmR EmaD (@amremad936) February 2, 2021

والأفضل على الإطلاق في تاريخ كورة القدم#كرستيانو_رونالدو https://t.co/oPgb1oBDfG — سليمان الغيثي (@sleman_4_u) February 2, 2021

والأفضل على الإطلاق في تاريخ كورة القدم#كرستيانو_رونالدو https://t.co/oPgb1oBDfG — سليمان الغيثي (@sleman_4_u) February 2, 2021

ده كده كده أنت الأفضل في كل شيء ❤😍@Cristiano https://t.co/8ujORGfG9O — Salma Ibrahim (@Salmaelaiouty13) February 3, 2021

I really miss him play for us.. Can he come back already 😭. GOAT for a reason..#CristianoRonaldo #HalaMadrid https://t.co/5fvQ48r9IF — iCONic Triple.A ⚡⚡⚡ (@AdelodunAbdulr1) February 3, 2021

Congratulations to you break more record's https://t.co/PVxJEu4KoA — Samuel Chukwu (@chukwusam1565) February 3, 2021