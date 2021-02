بالفيديو: في الليلة الظلماء يفتقد رونالدو.. ريال مدريد يحتفي بهدافه التاريخي وجماهيره تطالب بعودته

احتفى نادي ريال مدريد الإسباني وجماهيره بهداف الفريق التاريخي كريستيانو رونالدو، عقب إعلان الصحافة الإسبانية بشكل رسمي صدارته لهدافي كرة القدم في العالم بعدما أصبح رصيده 763 هدفا.

وقاد المهاجم البرتغالي البالغ 36 عاما، يوفنتوس للفوز على إنتر ميلان 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا، بتسجيله هدفي فريقه.

Ronaldo turns 36 this week, but still looks just as lively, lethal and inspired in big moments.

Scored twice for Juventus tonight in their Coppa Italia win over Inter tonight. 2-1 going into the second leg of the tie.#Cristiano #Ronaldo #InterJuventus pic.twitter.com/slCPh5UZKK

