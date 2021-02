خطأ في الترجمة.. محرز يرد على بلماضي ويؤكد أنه سعيد في مانشستر سيتي

قال المهاجم الجزائري رياض محرز إن وسائل الإعلام أخطأت في ترجمة تصريحات مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، وأكد أنه سعيد في مانشستر سيتي.

وتناقلت وسائل إعلام تصريحات نسبت إلى بلماضي قال فيها إن محرز غير سعيد مطلقا مع مانشستر سيتي، لأنه لا يلعب كثيرا وأنه يرغب بالمشاركة في كل المباريات.

Riyad Mahrez reveals to City Xtra that "everything is perfect" at #ManCity, following a translation error on Tuesday afternoon. 🇩🇿💙https://t.co/zZS766vXIf

