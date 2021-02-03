خطأ في الترجمة.. محرز يرد على بلماضي ويؤكد أنه سعيد في مانشستر سيتي

قال المهاجم الجزائري رياض محرز إن وسائل الإعلام أخطأت في ترجمة تصريحات مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، وأكد أنه سعيد في مانشستر سيتي.

وتناقلت وسائل إعلام تصريحات نسبت إلى بلماضي قال فيها إن محرز غير سعيد مطلقا مع مانشستر سيتي، لأنه لا يلعب كثيرا وأنه يرغب بالمشاركة في كل المباريات.

Riyad Mahrez reveals to City Xtra that "everything is perfect" at #ManCity, following a translation error on Tuesday afternoon. 🇩🇿💙https://t.co/zZS766vXIf — Man City Xtra (@City_Xtra) February 3, 2021

وقال محرز إن وسائل الإعلام أخطأت في ترجمة كلام المدرب الجزائري الذي تحدث للتلفزيون المحلي بالعربية، وأشار إلى أنه في ظروف مثالية مع الفريق الذي يدربه بيب غوارديولا، وفقا لما نقله عنه موقع "سيتي إكسترا" (City Xtra).

وفي المقابلة التي بثها التلفزيون الجزائري، رد بلماضي على سؤال حول وضعية محرز الذي لا يشارك بشكل دائم مع مانشستر سيتي، وقال "محرز لاعب مهم في المنتخب وهو قائدنا.. أعلم أنه يريد اللعب بشكل أكبر مع فريقه".

وأضاف "طبيعي أنه غير سعيد بنسبة 100%، لأنه يحب كرة القدم ويريد المشاركة في كل المباريات.. المهم أن يحافظ على مستواه ويجهز نفسه ليكون دائما في المستوى".

وسجل محرز 6 أهداف ومنح 3 تمريرات حاسمة في 25 مباراة في كل المسابقات مع مانشستر سيتي خلال هذا الموسم، علما أنه بدأ 11 مباراة أساسيا من بين 21 مواجهة خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.