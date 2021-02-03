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خطأ في الترجمة.. محرز يرد على بلماضي ويؤكد أنه سعيد في مانشستر سيتي

محرز سجل 6 أهداف مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات خلال هذا الموسم (رويترز)
محرز سجل 6 أهداف مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات خلال هذا الموسم (رويترز)
3/2/2021

قال المهاجم الجزائري رياض محرز إن وسائل الإعلام أخطأت في ترجمة تصريحات مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، وأكد أنه سعيد في مانشستر سيتي.

وتناقلت وسائل إعلام تصريحات نسبت إلى بلماضي قال فيها إن محرز غير سعيد مطلقا مع مانشستر سيتي، لأنه لا يلعب كثيرا وأنه يرغب بالمشاركة في كل المباريات.

وقال محرز إن وسائل الإعلام أخطأت في ترجمة كلام المدرب الجزائري الذي تحدث للتلفزيون المحلي بالعربية، وأشار إلى أنه في ظروف مثالية مع الفريق الذي يدربه بيب غوارديولا، وفقا لما نقله عنه موقع "سيتي إكسترا" (City Xtra).

وفي المقابلة التي بثها التلفزيون الجزائري، رد بلماضي على سؤال حول وضعية محرز الذي لا يشارك بشكل دائم مع مانشستر سيتي، وقال "محرز لاعب مهم في المنتخب وهو قائدنا.. أعلم أنه يريد اللعب بشكل أكبر مع فريقه".

وأضاف "طبيعي أنه غير سعيد بنسبة 100%، لأنه يحب كرة القدم ويريد المشاركة في كل المباريات.. المهم أن يحافظ على مستواه ويجهز نفسه ليكون دائما في المستوى".

وسجل محرز 6 أهداف ومنح 3 تمريرات حاسمة في 25 مباراة في كل المسابقات مع مانشستر سيتي خلال هذا الموسم، علما أنه بدأ 11 مباراة أساسيا من بين 21 مواجهة خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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