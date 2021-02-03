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بطاقتان حمراوان و3 أهداف.. مباراة مثيرة انتهت بخسارة أرسنال

الحكم طرد ديفيد لويز والحارس لينو من أرسنال (رويترز)
الحكم طرد ديفيد لويز والحارس لينو من أرسنال (رويترز)
2/2/2021-|آخر تحديث: 3/2/202112:32 AM (مكة المكرمة)

قلب فريق وولفرهامبتون تأخره بهدف أمام ضيفه أرسنال إلى فوز 2-1 اليوم الثلاثاء في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز شيفيلد يونايتد على وست بروميتش 2-1.

وتقدم أرسنال بهدف سجله نيكولاس بيبي (32)، وتعادل روبين نيفيز لوولفرهامبتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، والتي طرد إثرها ديفيد ليوز مدافع أرسنال، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، أضاف وولفرهامبتون الهدف الثاني عن طريق جواو موتينيو (49). وشهد أيضا هذا الشوط طرد بيرند لينو حارس أرسنال في الدقيقة (73).

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 26 نقطة في المركز 13، وتوقف رصيد أرسنال عند 31 نقطة في المركز العاشر.

المصدر : وكالات

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