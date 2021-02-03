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إصابة جديدة تلوح في الأفق.. هازارد "الزجاجي" والصفقة الخاسرة للملكي

هازارد غاب عن 17 مباراة للملكي هذا الموسم بسبب الإصابات (رويترز)
هازارد غاب عن 17 مباراة للملكي هذا الموسم بسبب الإصابات (رويترز)
2/2/2021

لم يستطع البلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد استكمال الحصة التدريبية الثلاثاء بعد شعوره بعدم الراحة.

ولم يصدر أي إعلان من الفريق الملكي يتحدث عن إصابة جديدة ألمت بهازارد، غير أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان -الذي شفي من فيروس كورونا- قاد أول تدريباته للفريق منذ فترة، وتعلم كيف يتأقلم مع غيابات الدولي البلجيكي المتكررة.

ومن المحتمل أن تكون أحدث إصابة للاعب شارك في 13 مباراة فقط من أصل 30 هذا الموسم. ومن 17 مباراة غاب عنها: اثنتان بسبب إصابة في الكاحل، و6 لإصابة عضلية، وواحدة بعد إصابته بفيروس كورونا، وإصابة عضلية أخرى أبعدته عن الملاعب 8 مباريات.

وبدأ هازارد 4 مباريات من أصل آخر 6 أساسيا، رغم أنه لم يلعب 90 دقيقة في أي منها، وأكثر الدقائق التي لعبها كانت 67 في مواجهة أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وفي حال تأكدت إصابته، فمن المتوقع غيابه عن مواجهة هويسكا السبت المقبل في الليغا.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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