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20 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات.. غوارديولا يتغنى بإنجاز مان سيتي

غوارديولا: يجب أن ننال راحة ذهنية وبدنية وإذا لم يحدث ذلك فلا يمكن التحمل (غيتي)
غوارديولا: يجب أن ننال راحة ذهنية وبدنية وإذا لم يحدث ذلك فلا يمكن التحمل (غيتي)
28/2/2021

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه نجح في تحقيق سلسلة من 20 انتصارا متتاليا في كل المسابقات، تمثل واحدة من أعظم إنجازاته أثناء مسيرته الحافلة مع كرة القدم.

وسجّل المدافعان روبن دياز وجون ستونز ليفوز سيتي 2-1 على وستهام يونايتد أمس السبت، ويعزز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 13 نقطة عن جاره وغريمه وأقرب منافسيه مانشستر يونايتد.

وحقق سيتي رقما قياسيا بحصد 100 نقطة في مسيرته نحو اللقب في موسم 2017-2018، وفاز بكل الألقاب المحلية الأربعة في الموسم التالي، لكن غوارديولا يعتقد أن سلسلة الانتصارات الحالية التي تأتي في خضم جائحة "كوفيد-19" تعد من أبرز لحظاته.

وأوضح "في هذه المرحلة، وأثناء هذه الحقبة، ومع الموقف الحالي، فإن النجاح في تحقيق 20 فوزا ربما يعد من أبرز الإنجازات التي حققناها معا في مسيرتنا".

وأضاف "هذا لا يعني الفوز باللقب لكن هذه المرحلة من الزمن هي أصعب مرحلة في إنجلترا، في ظل عدم الحصول على راحة لمدة أسبوع واحد على مدار 3 أو 4 أشهر، وخوض مباراة كل 3 أيام، ومع أزمة كوفيد، والإصابات، لذا فتحقيق مثل هذه المسيرة من الانتصارات المتتالية يعني قوة ذهنية".

وتابع المدرب "الفيلسوف" أن جدول المباريات المزدحم يؤثر في الفريق بكل تأكيد رغم واقع نجاحه في إجراء تغييرات باستمرار في التشكيلة.

وأضاف "ذهنيا يكون الأمر صعبا لأننا نخوض مباريات عدة كل 3 أيام. بدأ الناس بالشعور بالإرهاق.. يجب أن ننال راحة ذهنية وبدنية. إذا لم يحدث ذلك، فلا يمكن التحمل".

ويلعب المان سيتي على أرضه مع ولفرهامبتون بعد غد الثلاثاء.

المصدر : وكالات

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