18 ثنائيا مختلفا بمركزي قلب الدفاع.. ليفربول مبتلى بالإصابات هذا الموسم

قال آندي روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول، إنه لا يوجد فريق في العالم يستطيع التعامل مع كل هذه الإصابات التي ضربت هذا الموسم صفوف بطل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحطم ليفربول الأرقام القياسية في موسم 2019-2020، لكنه ابتلي هذا الموسم بعدد من الإصابات أدّت إلى انخفاض حادّ في مستواه ليصبح في المركز السادس بـ40 نقطة من 25 مباراة، وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وافتقد ليفربول الخيارات الدفاعية بإصابة الثلاثي فيرجيل فان دايك وجو غوميز وجويل ماتيب، وحاول المدرب يورغن كلوب الاعتماد على ثنائي الوسط فابينيو وجوردان هندرسون كقلبي دفاع قبل إصابتهما.

وتسببت هذه الإصابات في إجبار كلوب على إشراك 18 ثنائيا مختلفا في مركزي قلب الدفاع في الموسم الحالي.

وأوضح روبرتسون -في حديث تلفزيوني- "إذا قلت لأي فريق في العالم إنه سيعتمد على 18 ثنائيا في مركزي قلب الدفاع، فلا يوجد فريق يستطيع التعامل مع هذا الموقف".

وأضاف "في العادة نحن نملك فيرجيل وجوميز وجويل، وكان لدينا فابينيو وهندرسون، أما الآن فيلعب معنا ناتانييل فيليبس الذي لم يكن موجودا الموسم الماضي، و(أوزان) كاباك وهو لاعب شاب، وبن ديفيز المنضم من أحد فرق الدرجة الثانية ويحتاج إلى الوقت، وكذلك الواعد ريس (وليامز)؛ بكل تأكيد.. كلهم يفتقرون إلى الخبرة".

ويلعب ليفربول مع شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب اليوم الأحد.