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121 عاما من الفخامة.. بايرن ميونخ يحتفل بذكرى تأسيسه بعد السداسية التاريخية

فاز بايرن ميونج بستة ألقاب في 2020 أهمها دوري أبطال أوروبا (غيتي)
فاز بايرن ميونج بستة ألقاب في 2020 أهمها دوري أبطال أوروبا (غيتي)
27/2/2021

يصادف يوم 27 فبراير/شباط ذكرى تأسيس نادي بايرن ميونخ الألماني، وتحل الذكرى رقم 121 هذا العام في أعقاب تتويج النادي البافاري بالسداسية التاريخية في 2020.

وقال حساب النادي الألماني في تغريدة له عبر تويتر إن "تأسيس البافاري يوم 27 فبراير/شباط 1900 يعني 121 عامًا مليئة بالانتصارات، العاطفة والشغف، عيد ميلاد سعيد يا البايرن".

ونشر الحساب مقطع فيديو لملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري في ميونخ، وهو مُضاء بالألوان الحمراء، ومكتوب عليه 121 باللون الأبيض، وغرّد الحساب قائلا "121 عامًا من الفخامة".

وهنأ حساب بطولة دوري أبطال أوروبا على تويتر بايرن ميونخ بتلك المناسبة، وأعاد نشر مقاطع فيديو من احتفالات الفريق بالتتويج بالبطولة في 6 مرات عبر التاريخ.

وعبّر مشجعو الفريق الألماني عن فخرهم الكبير بمررو 121 عامًا على تأسيس فريقهم المفضل، مشيرين إلى اللحظات التي لا تُنسى طوال مسيرتهم في تشجيع النادي العريق.

المصدر : وكالة سند

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