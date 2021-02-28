121 عاما من الفخامة.. بايرن ميونخ يحتفل بذكرى تأسيسه بعد السداسية التاريخية

يصادف يوم 27 فبراير/شباط ذكرى تأسيس نادي بايرن ميونخ الألماني، وتحل الذكرى رقم 121 هذا العام في أعقاب تتويج النادي البافاري بالسداسية التاريخية في 2020.

وقال حساب النادي الألماني في تغريدة له عبر تويتر إن "تأسيس البافاري يوم 27 فبراير/شباط 1900 يعني 121 عامًا مليئة بالانتصارات، العاطفة والشغف، عيد ميلاد سعيد يا البايرن".

📍 تأسس البافاري في 27 فبراير 1900 🔴⚪ 121 عامًا مليئة بالانتصارات، العاطفة والشغف، عيد ميلاد سعيد يا البايرن 🥳#ميا_سان_ميا pic.twitter.com/jH9wF4Au5P — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) February 27, 2021

ونشر الحساب مقطع فيديو لملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري في ميونخ، وهو مُضاء بالألوان الحمراء، ومكتوب عليه 121 باللون الأبيض، وغرّد الحساب قائلا "121 عامًا من الفخامة".

121 عاماً من الفخامة، 121 عاماً من بايرن ميونخ ♥️#ميا_سان_ميا pic.twitter.com/4wxvYzQIoU — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) February 27, 2021

وهنأ حساب بطولة دوري أبطال أوروبا على تويتر بايرن ميونخ بتلك المناسبة، وأعاد نشر مقاطع فيديو من احتفالات الفريق بالتتويج بالبطولة في 6 مرات عبر التاريخ.

وعبّر مشجعو الفريق الألماني عن فخرهم الكبير بمررو 121 عامًا على تأسيس فريقهم المفضل، مشيرين إلى اللحظات التي لا تُنسى طوال مسيرتهم في تشجيع النادي العريق.

En el aniversario 121 del @FCBayernES nunca sobra recordar que una cosa es lealtad al club y otra obediencia ciega a su estrategia comercial. El bueno de Felix recupera el sentimiento de muchos en relación al Bayern y Qatar. Por un mejor plan para hacer caja. Alles Gute, FCB. https://t.co/vXVEQUEEuZ — Daniel Cadena Jordan (@dcadenajordan) February 27, 2021

Bayern Munich is 121 years old today and have only won 5 UCL titles. They went almost 80 years, 25 years and 12 years without winning a title. But league titles are supposedly harder to win ? 🤣🤣🥴@FeintsTwists @fernante_mote 🥴🥴🥴🥴🥴. https://t.co/CfxjcFTOav — David (@uyioutthebox) February 27, 2021

121 years of the best club in the world, following you was one of the best decisions of my life❤ mia san mia! https://t.co/uOSZYmFAFm — mili (@landoxfcb) February 27, 2021

Spent the best part of 20 years of my life loving this club. #MiaSanMia https://t.co/ZMpbTe8ffh — Mr. S 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@Mr_Swrites) February 27, 2021

121 عاماً من العراقة❤

أسعدت الكثيرين بألقابك على مر تاريخك

كل الشكر لمؤسسي هذا النادي والعاملين به حالياً وعلى مر السنوات على اللحظات الجميلة التي أعشتمونا إياها معكم. كل الحب لناديي المفضل.❤ https://t.co/8fojskwuTz — Mi (@Mariana1998765) February 27, 2021