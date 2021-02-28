500 مليون دولار.. دكة بدلاء "خرافية" لمان سيتي في مباراة وستهام

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن هدف جواو كانسيلو المثير للجدل أثناء فوز فريقه الكبير على ويست بروميتش بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس، أظهر أهمية استمرار اللعب حتى صافرة الحكم.
بالأمس فاز مانشستر سيتي على وستهام يونايتد 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وإذا كانت مسألة الفوز مهمة لاستعادة السيتيزنز لقب البريميرليغ الذي فقده لمصلحة ليفربول الموسم الماضي، وتحقيق سلسلة ناجحة من 20 انتصارا متتاليا في مختلف المسابقات، فاللافت في المباراة كان دكة بدلاء أبناء المدرب بيب غوارديولا.