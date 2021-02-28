البث الحي
كرة قدم

500 مليون دولار.. دكة بدلاء "خرافية" لمان سيتي في مباراة وستهام

مان سيتي هزم أمس وستهام يونايتد 2-1 (غيتي)
مان سيتي هزم أمس وستهام يونايتد 2-1 (غيتي)
28/2/2021

بالأمس فاز مانشستر سيتي على وستهام يونايتد 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وإذا كانت مسألة الفوز مهمة لاستعادة السيتيزنز لقب البريميرليغ الذي فقده لمصلحة ليفربول الموسم الماضي، وتحقيق سلسلة ناجحة من 20 انتصارا متتاليا في مختلف المسابقات، فاللافت في المباراة كان دكة بدلاء أبناء المدرب بيب غوارديولا.

فاللاعبون الذين كانوا يجلسون على مقعد البدلاء تبلغ قيمهم السوقية نصف مليار دولار، وهم:

  • الإنجليزي رحيم سترلينغ: 68 مليون دولار.
  • البرازيلي غابرييل جيسوس: 38 مليون دولار.
  • الحارس الأميركي زاك ستيفن: 10 ملايين دولار.
  • الفرنسي إيمريك لابورتي: 79 مليون دولار.
  • الإسباني رودري: 87 مليون دولار.
  • البرتغالي برناردو سيلفا: 60 مليون دولار.
  • الفرنسي بنجامين ميندي: 72 مليون دولار.
  • البرتغالي جواو كانسيلو: 84 مليون دولار.
المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يتفوق على أتلانتا ومانشستر سيتي يهزم بوروسيا مونشنغلادباخ

تقدم ريال مدريد الإسباني خطوة هامة نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوزه الثمين 1-صفر على مضيفه أتلانتا الإيطالي، في حين عاد مانشستر سيتي بفوز مهم من ملعب بوروسيا مونشغلادباخ الألماني 2-صفر.

المزيد من كرة قدم

تعليق إجراء مسحات كورونا.. خلاف مالي بين اتحاد الكرة والأندية يهدد الملاعب المصرية

مقر الاتحاد المصري لكرة القدم (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد.. هدف مذهل من “ركلة العقرب” يحصد ملايين المشاهدات

لقطة الهدف من موقع نادي نوتس كاونتي على الإنترنت

شاهد.. "البرنابيو" الجديد.. عام على إطفاء أنوار معقل "الملكي"

رونالدو صفقة "فاشلة" ليوفنتوس وهذه هي الأسباب

كاسانو: مستوى يوفنتوس في دوري الأبطال يتراجع منذ التعاقد مع رونالدو (غيتي)
الأكثر قراءة

كورونا يهزم يوسف شعبان.. رحيل فنان آخر من زمن الفن الجميل

وفاة الممثل المصري يوسف شعبان (مواقع التواصل الاجتماعي)

أكثر 11 مشكلة شائعة تتعلق بالجنسية التركية عن طريق الاستثمار

ديك مزوّد بسكين يقتل صاحبه خلال صراع للديوك بالهند

مصارعات الديوك محظورة ولكنها لا تزال شائعة في بعض المناطق الريفية (رويترز)

هبوط برسيفيرانس يثير التساؤلات.. أين ذهب الماء الذي قيل إنه موجود على المريخ؟

بعد هبوط برسيفيرانس الناجح على المريخ تساءل المتابعون عن مكان المياه التي اكتُشفت مؤخرا (الجزيرة)