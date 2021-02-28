500 مليون دولار.. دكة بدلاء "خرافية" لمان سيتي في مباراة وستهام

بالأمس فاز مانشستر سيتي على وستهام يونايتد 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وإذا كانت مسألة الفوز مهمة لاستعادة السيتيزنز لقب البريميرليغ الذي فقده لمصلحة ليفربول الموسم الماضي، وتحقيق سلسلة ناجحة من 20 انتصارا متتاليا في مختلف المسابقات، فاللافت في المباراة كان دكة بدلاء أبناء المدرب بيب غوارديولا.

فاللاعبون الذين كانوا يجلسون على مقعد البدلاء تبلغ قيمهم السوقية نصف مليار دولار، وهم: