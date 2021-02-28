رونالدو يسجل ويوفنتوس يتعادل مع فيرونا ويبتعد عن إنتر متصدر الكالتشيو

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سجله التهديفي المميز في مواجهة فريق فيرونا، وأحرز هدفا في تعادل يوفنتوس 1-1 مع مضيفه فيرونا مساء السبت في الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا فوز بولونيا على لاتسيو 2-صفر.

وخاض رونالدو اليوم المباراة الثالثة له في مواجهة فيرونا منذ أن ارتدى اللاعب قميص يوفنتوس.

وكان رونالدو هز شباك فيرونا في كل من المباراتين السابقتين بالموسم الماضي، حيث تبادل الفريقان الفوز على ملعبيهما بالنتيجة نفسها 2-1، في حين غاب رونالدو عن المباراة الأولى بين الفريقين في الموسم الحالي، والتي انتهت بالتعادل 1-1 يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومع عودته للمشاركة في مواجهة فيرونا من خلال مباراة اليوم، هز رونالدو الشباك للمرة الثالثة في 3 مباريات ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في صدارة هدافي الكالتشيو بفارق هدفين عن رويلو لوكاكو مهاجم إنتر.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف ميلان و7 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

ورفع فيرونا رصيده إلى 35 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن بفارق الأهداف فقط أمام ساسولو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم تقدم رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 49، وتعادل أنتونين باراك لفريق فيرونا في الدقيقة 78.

وعاقب بولونيا ضيفه لاتسيو على إهدار ضربة جزاء مبكرة في المباراة، وتغلب عليه 2-صفر في وقت سابق السبت.

وقفز بولونيا إلى وسط جدول المسابقة بعدما حقق فوزا ثمينا على لاتسيو 2-صفر، في حين مني لاتسيو بالهزيمة الثانية في آخر 3 مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وأهدر شيرو إيموبيلي ضربة جزاء للاتسيو في الدقيقة 17، وتلقى الفريق العقاب على إهدار هذه الفرصة للتقدم على مضيفه حيث تلقت شباك لاتسيو هدفين بتوقيع إبراهيما مباي ونيكولا سانسوني في الدقيقتين 19 و65.

ورفع بولونيا رصيده إلى 28 نقطة ليقفز إلى المركز الحادي عشر، وتجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السادس.