هل يستحق ميسي الطرد من مباراة إشبيلية؟

في خواتيم الشوط الأول من مواجهة إشبيلية وبرشلونة -التي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين- طالب لاعبو الفريق الأندلسي بمنح ليونيل ميسي قائد البرسا بطاقة صفراء ثانية، وبالتالي طرده من المباراة بعد خطأ متعمد ارتكبه على الفرنسي جيوليس كوندي الذي كان في طريقه لبناء هجمة واعدة لأصحاب الأرض.

وكان ميسي تلقى بطاقة صفراء أولى في المباراة بعد إعاقة البرازيلي فرناندو الذي سبقه بالوصول إلى الكرة.

وعن الحادثتين، يقول خبير التحكيم الإسباني أندوخار أوليفر إنه "لا يمكن منح ميسي بطاقة صفراء ثانية وطرده من المباراة في الصراع بين الأرجنتيني وكوندي".

وأضاف أن "البطاقة الصفراء الأولى التي منحت للاعب كانت قاسية".

