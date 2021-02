سجل اللاعب إليشا سام مهاجم فريق نوتس كاونتي الإنجليزي هدفا مذهلا على طريقة "ركلة العقرب" حصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل سام هدفه المميز من لمسة واحدة بعقب القدم في مباراة فريقه التي انتهت بنتيجة 3-1 أمام نادي أكسفورد سيتي في إحدى البطولات التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للهواة.

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! 🤯 pic.twitter.com/kmmMj5tlb8 — Notts County FC (@Official_NCFC) February 27, 2021

ونشر فريق نوتس هدف لاعبه على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر محققا نحو 3 ملايين مشاهدة منذ نشره.

Could he even explain how he did this? Unbelievable goal! https://t.co/sFYwb6GNFG — Alan Biggs (@AlanBiggs1) February 27, 2021

وتداول نشطاء فيديو الهدف على نطاق واسع، ووصفه معظمهم بالذي لا يصدق، وقال الإعلامي الرياضي البريطاني ألان بيغز معبرا عن اندهاشه من روعة الهدف "هل يمكنه أن يشرح كيف فعل هذا؟ هدف لا يصدق!".

Possibly the best goal ever. https://t.co/jJnggAgmQs — Joe Rowlands (@joerowlands11) February 27, 2021

I can’t stop watching this..😍 https://t.co/wS0JpcVsXZ — joshua brown (@joshuabrownn98) February 27, 2021