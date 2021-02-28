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شاهد.. ركلة العقرب عنوان أجمل هدف في الموسم الحالي

لقطة الهدف من موقع نادي نوتس كاونتي على الإنترنت
لقطة الهدف من موقع نادي نوتس كاونتي على الإنترنت
28/2/2021

سجل اللاعب إليشا سام مهاجم فريق نوتس كاونتي الإنجليزي هدفا مذهلا على طريقة "ركلة العقرب" حصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل سام هدفه المميز من لمسة واحدة بعقب القدم في مباراة فريقه التي انتهت بنتيجة 3-1 أمام نادي أكسفورد سيتي في إحدى البطولات التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للهواة.

ونشر فريق نوتس هدف لاعبه على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر محققا نحو 3 ملايين مشاهدة منذ نشره.

وتداول نشطاء فيديو الهدف على نطاق واسع، ووصفه معظمهم بالذي لا يصدق، وقال الإعلامي الرياضي البريطاني ألان بيغز معبرا عن اندهاشه من روعة الهدف "هل يمكنه أن يشرح كيف فعل هذا؟ هدف لا يصدق!".

المصدر : وكالة سند

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