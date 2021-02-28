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رونالدو صفقة "فاشلة" ليوفنتوس وهذه هي الأسباب

كاسانو: مستوى يوفنتوس في دوري الأبطال يتراجع منذ التعاقد مع رونالدو (غيتي)
كاسانو: مستوى يوفنتوس في دوري الأبطال يتراجع منذ التعاقد مع رونالدو (غيتي)
28/2/2021

يعود النجم الإيطالي أنطونيو كاسانو اللاعب السابق لريال مدريد، ليجدد الهجوم على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، ويصفه بـ"الصفقة غير الناجحة" رغم الأرقام الفردية التي يحققها.

ويضيف كاسانو أن "يوفنتوس تعاقد مع رونالدو ليفوز بدوري الأبطال، ومنذ قدومه للفريق (صيف 2018) ومستوى الأخير يتراجع في البطولة القارية".

وتابع -في حديث صحفي- أن "يوفنتوس عادة ما يفوز بلقب الدوري من دونه، لذلك أعتقد أنه صفقة فاشلة".

ويعتقد كاسانو أن أندريا بيرلو مدرب "اليوفي" وكريستيانو لا يتشاركان الأفكار نفسها.

وأكد أن "جماهير اليوفي وإداراته ترغب دائما في الفوز، وهذا ما كان يحصل في الأعوام الـ120 الماضية، ولكن ماوريسيو ساري (مدرب يوفنتوس السابق) وبيرلو حاولا تغيير هوية الفريق".

وأوضح "حاول المدربان تطوير أسلوب لعب الفريق أكثر من البحث عن الفوز، وكريستيانو لا يعمل بالطريقة نفسها التي يريدها بيرلو".

وواصل "رونالد مستمر في تسجيل الأهداف، يستلم الكرة ويضعها على قدمه اليسرى أو اليمنى، ويسدد ويسجل، ولكن بيرلو يريد بناء اللعب من الخلف والضغط على الخصم واللعب بين الخطوط، وهذا يعني أن رونالدو لن يشارك كثيرا في هذه المنظومة. أعتقد أنها 3 سنوات سيئة لرونالدو مع يوفنتوس".

وكان اللاعب السابق لريال مدريد وروما وميلان وسامبدوريا، قال -قبل أيام- إن "رونالدو أناني، لا يهتم إذا سجل زملاؤه أهدافا، يعيش فقط من أجل تسجيل الأهداف، ولا يعيش من أجل كرة القدم والتمتع بها".

وتابع في حديث إعلامي "لو كان إلى جانبه تشافي أو (أندريس) إنييستا أو (توني) كروس أو (لوكا) مودريتش، فسيتمكن من تسجيل 50 هدفا، ولكن في اليوفي الأفكار مختلفة ولدى الفريق مقاربة جديدة".

وأضاف "لنكن صادقين، هو في مشكلة الآن والسنوات تمر على الجميع، بما فيهم هو".

وختم "رونالدو ظاهرة وقد يسجل ملايين الأهداف، ولكن المشكلة في أفكار أندريا بيرلو وخططه".

يذكر أن رونالدو سجل 19 هدفا هذا الموسم في الدوري الإيطالي، وهو يتصدر قائمة هدافي المسابقة.

وبعد تعادله مع فيرونا أمس 1-1، بات يوفنتوس -الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو، وبفارق 7 نقاط عن إنتر ميلان- معرضا وبقوة لفقدان لقب البطولة التي فاز بها 36 مرة، من بينها 9 مرات متتالية في الأعوام الأخيرة.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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