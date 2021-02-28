في خطوة تهدد باجتياح فيروس كورونا ملاعب الكرة المصرية أبلغ اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز إلغاء مسحات الكشف عن الفيروس للاعبين والمدربين قبل مباريات الدوري وكأس مصر هذا الموسم خلافا لما كان عليه الوضع منذ الموسم الماضي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

قرار اتحاد الكرة لم يصدر رسميا إنما تم إبلاغه للأندية شفهيا بعد رفضها تحمل تكلفة المسحات بحجة أن اللجنة الخماسية السابقة -التي كانت تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني- كانت قد تحملت تكلفة هذه المسحات، وتم إخطار الأندية بذلك رسميا.

وكانت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة أمهلت أندية الدوري 15 يوما لسداد 54 مليون جنيه (نحو 3.4 ملايين دولار) تكلفة إجراء مسحات فيروس كورونا للاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية والطبية خلال الموسم الماضي 2019-2020، والموسم الحالي 2020-2021، كما قامت بخصم المبالغ التي أنفقتها لعمل مسحات كورونا للاعبين قبل مباريات الدوري من مستحقات الأندية لدى الاتحاد.

عقوبات محتملة

مصدر داخل اتحاد الكرة قال في تصريحات لموقع "في الجول" الرياضي المصري إن الأندية وطبقا لهذا القرار "الذي لم يصدر رسميا" ستصبح ملزمة بأن تتولى بمعرفتها الأمور المتعلقة بالمسحات أو التحاليل أو أي إجراء للكشف عن فيروس كورونا على نفقتها.

وأشار المصدر في تصريحاته إلى قرار منتظر من اتحاد الكرة ينص على أن النادي الذي لن يجري مسحات قبل أي مباراة بـ48 ساعة سيتعرض لعقوبة، مشيرا إلى أن بعض الأندية تحركت واتفقت على إجراء المسحات على نفقتها، حيث تنص لائحة المسابقات المحلية على إجراء كل ناد مسحات رسمية قبل أي مباراة بـ48 ساعة، لخوض اللاعبين ذوي النتائج السلبية المباراة.

من جانبها، كانت الأندية قد أكدت في وقت سابق عدم قدرتها على سداد تكاليف المسحات في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها بسبب جائحة كورونا.

وقال المشرف العام على الكرة في نادي "المقاولون العرب" المهندس محمد عادل فتحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تن" (Ten) المصرية إن اتحاد الكرة لم يبلغ فريقه منذ بداية الموسم بتحمل تكاليف المسحات الطبية قبل كل مباراة، فكيف سيتم تسديد 3 ملايين جنيه (نحو 190 ألف دولار) في وقت لا تحتوى فيه خزينة النادي على 3 آلاف جنيه.

من جانبه، قال رئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورت" المصرية إن مطالبة اتحاد الكرة لمستحقات مسحات كورونا أمر خاطئ.

وطلب مصيلحي من رئيس اتحاد الكرة أحمد مجاهد إعادة النظر في الأمر، مشيرا إلى أن الأندية كانت لديها خيارات كثيرة لو أبلغها الاتحاد بالقرار في وقت سابق، منها التعاقد مع شركات مختلفة أو توفير راع يتحمل هذه التكاليف.

من جانبه، قال مدير الكرة في نادي طلائع الجيش العميد أحمد المهدي إن اللجنة التي تدير اتحاد الكرة عقدت اجتماعا مع الأندية، لمناقشة اللائحة التي لم تتضمن أي بند يفيد بتحمل الأندية هذه التكاليف، وأن اتحاد الكرة ملزم بتحمل تكاليف المسحات.

ويعاني اتحاد الكرة عدم القدرة على سداد تكلفة المسحات السابقة، وسددت الجبلاية حتى الآن للجهات المسؤولة عن المسحات 24 مليون جنيه من أصل 54 مليونا، في الوقت الذي رفضت فيه وزارة الشباب والرياضة تحمل قيمة تكاليف المسحات الطبية الخاصة بالأندية، وأكدت أن الموضوع شأن داخلي لاتحاد الكرة لا دخل للوزارة به.