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شاهد.. ميسي المتألق يقود برشلونة للفوز على ضحيته المفضلة واستعادة وصافة الليغا

ميسي يهنئ ديمبلي صاحب الهدف الأول لبرشلونة (غيتي)
ميسي يهنئ ديمبلي صاحب الهدف الأول لبرشلونة (غيتي)
27/2/2021-|آخر تحديث: 27/2/202109:12 PM (مكة المكرمة)

سجل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا وصنع آخر، ليواصل برشلونة انطلاقته الجيدة في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز ثمين للغاية على إشبيلية 2-صفر اليوم السبت في الجولة 25 من الليغا.

واستعاد ميسي ذاكرة التهديف في مواجهاته مع إشبيلية الذي يتصدر قائمة الفرق التي اهتزت شباكها بأكبر عدد من الأهداف بتوقيع ميسي، ليؤكد بالفعل أنه "قاهر الفريق الأندلسي".

ورفع النجم الأرجنتيني رصيده إلى 30 هدفا في شباك إشبيلية بالدوري، و38 هدفا في مختلف البطولات حتى الآن.

كما صنع ميسي الهدف الأول في المباراة لزميله عثمان ديمبلي ليكون الهدف التاسع الذي يصنعه لزملائه في مواجهة إشبيلية بالدوري، والتاسع عشر في مختلف البطولات.

وبهذا، يكون ميسي شارك في 57 هدفا في تاريخ مشاركاته أمام إشبيلية حيث سجل 38 هدفا، وصنع 19 هدفا في 40 مباراة خاضها أمام هذا الفريق بمختلف البطولات.

واستعاد برشلونة المركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، وبفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يستطيع استعادة المركز الثاني إذا حقق الفوز على ريال سوسييداد بعد غد الاثنين في ختام مباريات الجولة نفسها.

وحسم برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الفرنسي ديمبلي في الدقيقة 29، وعزز الفريق انتصاره بهدف ثان في الشوط الثاني سجله ميسي بالدقيقة 86.

ومني أشبيلية بالهزيمة الأولى بعد 6 انتصارات متتالية في المسابقة، ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الرابع.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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