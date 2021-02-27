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ميسي يضع أمام رئيس برشلونة الجديد شرطا وحيدا للاستمرار مع الفريق

بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة مرتبط بما سيسمعه من الرئيس المقبل للنادي الكتالوني

ميسي أجّل الحديث عن مستقبله إلى نهاية الموسم الحالي (رويترز)
ميسي أجّل الحديث عن مستقبله إلى نهاية الموسم الحالي (رويترز)
27/2/2021

يترقب مشجعو نادي برشلونة نتيجة الانتخابات المقررة في السابع من الشهر المقبل، للتعرف على الرئيس الجديد للنادي الذي سيكون مطالبا بمواجهة تحديات كبيرة أبرزها قضية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويتطلع المشجعون لمعرفة مستقبل ميسي مع برشلونة، مع اقتراب عقده من نهايته في ختام الموسم الحالي، وتزايد أخبار انتقاله وتلقيه عروضا ضخمة من فرق مختلفة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية (MARCA) إن ميسي لم يقرر الرحيل عن برشلونة، وترك الباب مفتوحا أمام استمراره مع النادي الكتالوني ولكن بشرط واحد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي سيجلس مع الرئيس الجديد لبرشلونة للتفاوض، وسيوافق على التوقيع على عقد جديد إن اقتنع بوجود مشروع رياضي كبير وقابل للتنفيذ في المدى القريب.

ويسعى ميسي لضمان وجود خطة لدى الرئيس الجديد من أجل إعادة بناء الفريق في أقصر مدة، وجعله قادرا على المنافسة على كل الألقاب الممكنة بداية من الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة أن ميسي لا يمنح الأولوية للجانب المالي، ويتفهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها كل الفرق بسبب جائحة كورونا.

وأكدت أن اللاعب لم يقدم مطالب مالية كبيرة في عقوده السابقة، وقالت إن أغلب البنود التي تم الكشف عنها بعد تسريب العقد الأخير لميسي مع برشلونة، وضعت باقتراح من الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

وكشفت تلك التسريبات أن ميسي كلف برشلونة أكثر من نصف مليار يورو خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط.

وقال النجم الأرجنتيني في وقت سابق إنه لم يحسم أمر مستقبله بعد، وسينتظر إلى نهاية الموسم لاتخاذ قرار بشأن الاستمرار مع برشلونة أو الرحيل مجانا إلى فريق آخر.

المصدر : مواقع إلكترونية

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