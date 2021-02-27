بالفيديو: مدرب فولفسبورغ يسخر من تجاهل لوف للمتألق أرنولد.. وغروس يرفض الاستقالة

رد أوليفر غلاسنر مدرب فريق فولفسبورغ الألماني لكرة القدم على النقاش حول ما إذا كان يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، سيضم نجمه ماكسميليان أرنولد إلى "المانشافت".

وقال غلاسنر قبل فوز فريقه 2-صفر اليوم على هيرتا برلين في البوندسليغا، لمحطة "سكاي" الرياضية " ليس معي رقم لوف، كما أنه لم يتصل بي".

Gute Nachrichten zum Wochenende! Maximilian Arnold verlängert vorzeitig um vier Jahre bis 2⃣0⃣2⃣6⃣! 💚💚💚#VfLWolfsburg pic.twitter.com/YouK1JbAsA — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) February 12, 2021

A Renato Steffen brace and a rocket from Maximilian Arnold secured all three points for Wolfsburg in Bielefeld 🚀#DSCWOB Highlights 🎥 pic.twitter.com/b1CFVl5adg — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 19, 2021

كان أرنولد (26 عاما) صرح لصحيفة محلية بأنه لا يعتقد أن الانضمام للمنتخب الوطني من فولفسبورغ أصعب من الانضمام إليه عن طريق بايرن ميونخ أو بوروسيا دورتموند أو لايبزيغ، وذلك في رد على سؤال حول ما إذا كان انتماؤه لفولفسبورغ يمكن أن يقلل من فرص انضمامه إلى "المانشافت".

وأضاف أن لوف لديه الخبراء الذين يكتشفون اللاعبين من ذوي المهارات والقدرات "وأعتقد أنه لديه جهاز تلفزيون في المنزل، وهكذا يمكن له مشاهدة كل شيء، وأنا أحاول أن أبذل قصارى جهدي، والأمر يعمل بشكل جيد للغاية، وأنا لست في حاجة إلى الاختباء".

Nope, this free-kick was NOT deflected! Maximilian Arnold 😱🚀 pic.twitter.com/zQsLVzLXyT — BettingOdds (@BettingOddsUK) January 24, 2018

غروس يستبعد الاستقالة

ومن ناحية أخرى، وقبل الخسارة اليوم 1-5 أمام شتوتغارت بالبوندسليغا، استبعد السويسري كريستيان غروس تقدمه بالاستقالة من تدريب شالكه، وذلك ردا على ما تردد حول رغبة بعض اللاعبين بالفريق في رحيله.

وقال غروس في تصريحات لشبكة "سكاي" التليفزيونية اليوم السبت قبل مباراة الفريق أمام شتوتغارت بالدوري، ردا على سؤاله بشأن ما إذا كان قد فكر في الاستقالة "لا، لم أفكر أبدا في ذلك على الإطلاق".

ورفض المدرب البالغ 66 عاما التعليق بشأن ما ذكرته عدة تقارير إخبارية حول أن لاعبين بارزين بالفريق يطالبون برحيله، قائلا إن الأمر يجب أن يكون أكثر وضوحا.

وأشار غروس إلى أنه يرى أن اللاعبين سيأتون إليه بشكل مباشر ويتحدثون معه إذا شعروا بالانزعاج من شيء، مؤكدا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وعما إذا كان قد شعر بالندم على تدريب شالكه صاحب المركز الثامن عشر الأخير في "البوندسليغا" قال غروس إنه لم يشعر بالندم، مضيفا "هو تحد كبير. وكنت على علم بصعوبة المهمة".

وفي وقت سابق اليوم، نفى شالكه ما ذكرته التقارير بشأن موقف اللاعبين من غروس.

فقد ذكرت شبكتا "سكاي" و"سبورت 1″ التلفزيونيتان وكذلك صحف تابعة لمجموعة "فونكه" الإعلامية أمس أن اللاعبين لا يشعرون بالرضا إزاء عمل غروس ويرغبون في تغيير المدرب، لكن هذا قوبل بالرفض من جانب إدارة الكرة في النادي برئاسة يوخن شنايدر.

وتولى غروس تدريب شالكه أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي ليصبح رابع مدرب للفريق هذا الموسم.

وقاد هذا المدرب الفريق للانتصار الوحيد له هذا الموسم، لكنه حصد تحت قيادته 5 نقاط فقط خلال 10 مباريات، ولا يزال يتأخر بفارق 9 نقاط عن أقرب مراكز البقاء في دوري الدرجة الأولى.