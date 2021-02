بالفيديو: مدرب فولفسبورغ يسخر من تجاهل لوف للمتألق أرنولد.. وغروس يرفض الاستقالة

رد أوليفر غلاسنر مدرب فريق فولفسبورغ الألماني لكرة القدم على النقاش حول ما إذا كان يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، سيضم نجمه ماكسميليان أرنولد إلى "المانشافت".

وقال غلاسنر قبل فوز فريقه 2-صفر اليوم على هيرتا برلين في البوندسليغا، لمحطة "سكاي" الرياضية " ليس معي رقم لوف، كما أنه لم يتصل بي".

A Renato Steffen brace and a rocket from Maximilian Arnold secured all three points for Wolfsburg in Bielefeld 🚀#DSCWOB Highlights 🎥 pic.twitter.com/b1CFVl5adg

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 19, 2021