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مبابي يقود سان جيرمان لاكتساح ديجون والاقتراب من صدارة الدوري الفرنسي

مبابي سجل هدفين لسان جيرمان (مواقع التواصل)
مبابي سجل هدفين لسان جيرمان (مواقع التواصل)
27/2/2021-|آخر تحديث: 27/2/202109:56 PM (مكة المكرمة)

قلص باريس سان جيرمان الفارق الذي يفصله عن ليل في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه ديجون 4-0 اليوم السبت في الجولة الـ27، التي شهدت اليوم أيضا فوز ميتز على مضيفه بوردو 2-1.

وسجل النجم كيليان مبابي ثنائية لسان جيرمان، وبذلك يرفع رصيده إلى 18 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري الفرنسي.

وافتتح مويس كين التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة السابعة، ثم أضاف مبابي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 32.

وبعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل مبابي الهدف الثاني له والثالث لسان جيرمان، ثم أضاف البرتغالي دانيلو بيريرا الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 82.

وأسكن جوليان دراكسلر الكرة في شباك ديجون مرتين في الدقيقتين 36 و74، لكن الحكم لم يحتسب أي هدف منهما بداعي التسلل.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة، وبذلك يصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر ليل، الذي يلتقي ستراسبورغ غدا الأحد، وبفارق نقطتين أمام ليون صاحب المركز الثالث والذي يحل ضيفا على مارسيليا في ختام منافسات الجولة غدا، بينما تجمد رصيد ديجون عند 15 نقطة في المركز الـ20 الأخير.

وحقق سان جيرمان اليوم الانتصار الـ13 له خلال آخر 14 مباراة أمام ديجون في المسابقات كلها.

كذلك فاز باريس سان جيرمان بـ4 أهداف على الأقل للمرة الرابعة على التوالي في سجل مبارياته أمام ديجون في كل المسابقات، كما حافظ على نظافة شباكه للمرة السابعة خلال آخر 9 مباريات أمامه.

واستمر غياب النجم البرازيلي نيمار عن صفوف باريس سان جيرمان بسبب الإصابة كما غاب أنخيل دي ماريا وخوان بيرنات.

كذلك افتقد سان جيرمان جهود ليوناردو باريديس بسبب الإيقاف، وماورو إيكاردي وأليساندرو فلورينزي بسبب إصابات طفيفة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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