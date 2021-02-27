مانشستر سيتي يواصل انتصاراته القياسية ويبتعد بقمة البريميرليغ

واصل مانشستر سيتي انطلاقته الرائعة في رحلة استعادة اللقب بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وانتزع فوزا ثمينا 2-1 على وست هام اليوم السبت في افتتاح مباريات الجولة الـ26 من البريميرليغ.

ومدد مانشستر سيتي رقمه القياسي في عدد الانتصارات التي يحققها بمختلف البطولات رافعا رصيده إلى 20 انتصارا متتاليا، وهو رقم قياسي أيضا لفرق الدوري الإنجليزي.

وعزز الفريق صدارته لجدول الدوري الإنجليزي برفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق 13 نقطة أمام جاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد، وتجمد رصيد وست هام عند 45 نقطة في المركز الرابع.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث بادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق المدافع البرتغالي روبن دياز في الدقيقة الـ30، وتعادل ميخائيل أنطونيو مهاجم وست هام للضيوف بهدف في الدقيقة الـ43.

وفي الشوط الثاني انتزع المدافع جون ستونز الفوز لمانشستر سيتي بهدف في الدقيقة الـ68.

وواصل سيتي مسيرته الرائعة في الموسم الحالي، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 27 مباراة، علما بأن انتصاره اليوم هو الـ24 له في هذه المباريات مقابل 3 تعادلات.

ولم يخسر مانشستر سيتي أي مباراة منذ أن سقط أمام مضيفه توتنهام صفر-2 في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فحافظ على سجله خاليا من الهزائم في مختلف البطولات على مدار 98 يوما.

وأصبح الفريق على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم قياسي آخر له يتعلق بعدد المباريات المتتالية التي حافظ فيها على سجله خاليا من الهزائم، والذي بلغ 28 مباراة متتالية خلال الفترة من 27 أبريل/نيسان إلى 3 ديسمبر/كانون الأول 2017 تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا أيضا.