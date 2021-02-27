بايرن ميونخ يستعيد نغمة الانتصارات بالدوري الألماني وليفاندوفسكي يحلق بعيدا بصدارة الهدافين

استعاد فريق بايرن ميونخ نغمة الانتصارات بالدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" بفوزه الكاسح على ضيفه كولن 5-1 اليوم السبت في الجولة 23.

وعزز فولفسبورغ موقعه في المركز الثالث بتغلبه على ضيفه هيرتا برلين 2-صفر، كما فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه أرمينيا بيلفيلد 3-صفر، واكتسح شتوتغارت ضيفه شالكه 5-1.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 52 نقطة متفوقا بفارق 5 نقاط على لايبزيغ الذي يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق اليوم.

ويحل فولفسبورغ في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، يليه آنتراخت فرانكفورت في المركز الرابع برصيد 42 نقطة، ثم دورتموند في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

وتراجعت مسيرة بايرن في البوندسليغا عقب تتويجه بلقب مونديال الأندية في قطر، حيث تعادل مع ضيفه أرمينيا بيلفيلد 3-3، ثم خسر أمام آينتراخت فرانكفورت 1-2.

لكن النادي البافاري بدأ في التعافي سريعا وفاز على ملعب لاتسيو الإيطالي 4-1 في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، قبل أن يهزم كولن اليوم.

وتقمص القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي مرة أخرى دور البطولة في بايرن بتسجيله هدفين ليرفع رصيده إلى 28 هدفا في صدارة هدافي البوندسليغا، منفردا بفارق 9 أهداف عن أقرب منافسيه أندريه سيلفا مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

وافتتح الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ التسجيل لبايرن في الدقيقة 18، ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 و65، قبل أن يسجل غنابري الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 82 و86، وتكفل التونسي إلياس السخيري بالهدف الوحيد لكولن في الدقيقة 49.