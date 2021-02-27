تحدث مدرب ليفربول يورغن كلوب عن خططه للصيف المقبل ورأيه بشأن إعادة بناء التشكيلة في فترة الانتقالات المقبلة.

وبعد موسم 2019-2020 المذهل ابتلي ليفربول بالإصابات وتراجع مستواه هذا الموسم ليحتل المركز السادس في الدوري برصيد 40 نقطة من 25 مباراة بفارق 19 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي.

وأصبح القائد جوردان هندرسون -الذي حول مركزه اضطراريا إلى مدافع- آخر ضحايا الإصابات في النادي ليغيب لاعب وسط إنجلترا حتى أبريل/نيسان المقبل بعد الخضوع لجراحة بالفخذ.

وعلى الأرجح، سيغيب قلبا الدفاع فيرجيل فان دايك وجو غوميز حتى نهاية الموسم بسبب مشاكل في الركبة، كما استبعد جويل ماتيب حتى الموسم المقبل، ويعاني أيضا فابينيو ونابي كيتا وجيمس ميلنر من إصابات حاليا.

وأشار كلوب إلى أن الإصابات منعته من اللعب بأقوى تشكيلة، وقال للصحفيين قبل مواجهة شيفيلد يونايتد غدا الأحد "لا أعتقد أنه وقت إعادة البناء كما أفهم مثل رحيل 6 أو 7 لاعبين وانتهاء عقود والتخلص من لاعبين وإحضار آخرين جدد".

وأضاف أن "تشكيلة هذا العام لم تحصل على فرصة كافية للعب معا، لكن ستحدث القليل من التعديلات، نتفاعل مع الوضع لكننا نخطط للمستقبل في نفس الوقت، ولست متأكدا من إجراء هذه التغييرات في الصيف ولكننا سنحاول".

من جانب آخر، اعتبر كلوب أن الوجود في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي سيعد إنجازا جيدا خلال هذا الموسم الصعب لليفربول، وقال "نعم سيكون أمرا جيدا للغاية، عليك أن ترى المنافسين لتدرك ذلك، الأمر متعلق بالميدان والنتائج، وجدول الترتيب لا يكذب، نحن بعيدون بحساب النقاط، ولكن بحساب ما تبقى من عمر الموسم لا نزال قادرين على المنافسة".

وأضاف "علينا تغيير الوضع الحالي، نحاول ولكن كلما تخلصنا من مشكلة تظهر أكثر من مشكلة، علينا الآن التفكير في شيفيلد يونايتد، وأن نأخذ خطوة جديدة ثم نتفرغ لتشلسي، إذا حققنا الوصول إلى المربع الذهبي في النهاية فسيكون هذا أمرا جيدا".