يسعى نادي ريال مدريد لإنعاش خزينته ببيع عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك صمن خطة لتجديد دماء الفريق وإبرام صفقات تعالج اختلالاته.

ووفقا لصحيفة "أس" (AS) الإسبانية، فإن أبرز الأسماء المعروضة للبيع سيكون المدافع الفرنسي رافايل فاران الذي يرتبط مع الفريق بعقد ينتهي في يونيو/حزيران 2022.

ويسعى النادي الملكي للاستفادة من بيع اللاعب بدلا من خسارته مجانا العام المقبل، ويتطلع لأن تساهم عودة فاران إلى مستواه في جلب عروض مالية مهمة، قد توفر مداخيل إضافية للفريق الذي يعاني بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، يسعى ريال مدريد للحصول على 70 مليون يورو مقابل فاران الذي أبدى -في وقت سابق- رغبته في خوض تجربة جديدة، بعد 10 سنوات مع ريال مدريد.

والتحق فاران بالنادي الملكي عام 2011 قادما من نيس الفرنسي، وخاض 350 مباراة مع الريال وتوج بـ18 لقبا.

وتداولت الصحف المقربة من ريال مدريد في الأيام الماضية قائمة من اللاعبين المرشحين لمغادرة الفريق في الصيف المقبل، ومن بينهم المدافع مارسيلو ومتوسط الميدان إيسكو.

وأوضحت أن القائمة تشمل اللاعبين "المنبوذين" من المدرب زين الدين زيدان، مثل المهاجمين ماريانو دياز ولوكا يوفيتش، إضافة إلى الويلزي غاريث بيل الذي سيعود للفريق الصيف المقبل بعد نهاية فترة إعارته إلى توتنهام.

وأكدت تلك المصادر أن إدارة الريال تسعى للتخلص من هؤلاء اللاعبين من أجل توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، أو المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، بعد ضمان التعاقد مع دافيد ألابا في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.