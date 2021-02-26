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نزيف مفاجئ يجبر كومان على الانسحاب من مؤتمر صحفي قبل مباراة برشلونة وإشبيلية

كومان تعرض لحادث مماثل قبل أسابيع (رويترز)
كومان تعرض لحادث مماثل قبل أسابيع (رويترز)
26/2/2021

اضطر مدرب نادي برشلونة رونالد كومان إلى إنهاء مؤتمره الصحفي، اليوم الجمعة، سريعا بعد تعرضه لنزيف مفاجئ.

وكان كومان يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء برشلونة وإشبيلية في المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم غدا السبت.

وتوقف المدرب الهولندي عن الرد على أسئلة الصحفيين بعد نزيف في الأنف، واختار المغادرة من أجل تلقي العلاج المناسب.

ولم تكن هذه أول مرة يتعرض فيها كومان لمثل هذا الحادث، فقد تعرض لنزيف مماثل خلال مؤتمر صحفي آخر في يناير/كانون الثاني الماضي، وسبق له الدخول إلى المستشفى بسبب مشاكل في القلب.

وقبل تعرضه للنزيف اليوم كان كومان يجيب عن سؤال حول مستقبله مع برشلونة، وقال "أعلم أن هناك الكثير من الضغط في برشلونة، إذا لم يفز الفريق فإن المسؤول هو المدرب، أحاول أن أبذل قصارى جهدي. لا أفكر أبدًا في الخسارة، أفكر دائمًا في الفوز. لا أعرف ما يمكن أن يحدث، هناك وقت للحديث عن المستقبل، أنا متفائل".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة ويبتعد بفارق 5 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة، ويعاني الفريق وضعا صعبا في كأس ملك إسبانيا بعد خسارته 2-صفر أمام إشبيلية في ذهاب نصف النهائي، كما اقترب من الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة ذهابا أمام باريس سان جيرمان 4-1.

المصدر : مواقع إلكترونية

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