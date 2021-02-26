أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم عن مواجهة مثيرة بين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي.

ووضعت القرعة التي جرت في مدينة نيون السويسرية، اليوم الجمعة، وصيف الدوري الإنجليزي حاليا في مواجهة وصيف الدوري الإيطالي.

وسيواجه أرسنال الإنجليزي نادي أولمبياكوس اليوناني الذي أقصى "المدفعجية" من الدور الـ32 خلال الموسم الماضي.

ووضعت القرعة نادي توتنهام الإنجليزي في اختبار صعب أمام دينامو زغرب الكرواتي، ويسعى المدرب جوزيه مورينيو للتتويج بلقب الدوري الأوروبي لضمان الحضور في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، بعد ابتعاد توتنهام عن المنافسة على بطاقة التأهل عبر المراكز الأربعة الأولى في البريميرليغ.

وهذا هو البرنامج الكامل للمباريات:

أياكس الهولندي – يانغ بويز السويسري

دينامو كييف الأوكراني – فياريال الإسباني

روما الإيطالي – شاختار الأوكراني

أولمبياكوس اليوناني – أرسنال الإنجليزي

دينامو زغرب الكرواتي – توتنهام الإنجليزي

مانشستر يونايتد الإنجليزي – ميلان الإيطالي

سلافيا براغ التشيكي – رينجرز الأسكتلندي

غرناطة الإسباني – مولده النرويجي

وتقام مباريات ذهاب ثمن النهائي في 11 مارس/آذار المقبل، والإياب في 18 من الشهر نفسه.