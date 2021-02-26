البث الحي
كرة قدم

تأهل مانشستر يونايتد وميلان وروما لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد سقط في فخ التعادل بملعبه لكنه تأهل لفوزه الكبير بمباراة الذهاب (غيتي)
مانشستر يونايتد سقط في فخ التعادل بملعبه لكنه تأهل لفوزه الكبير بمباراة الذهاب (غيتي)
25/2/2021-|آخر تحديث: 26/2/202101:42 AM (مكة المكرمة)

تأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان وروما الإيطاليان إلى دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، في حين خرج ليستر سيتي الإنجليزي من دور الـ32 للبطولة المثيرة.

وتأهل مانشستر يونايتد رغم تعادله بملعبه دون أهداف مع ضيفه ريال سوسييداد الإسباني، بعدما فاز الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) 4-صفر على الفريق الباسكي في معقله ذهابا.

كما تأهل ميلان أيضا رغم تعادله 1-1 مع ضيفه ريد ستار الصربي، حيث كان قد تعادل 2-2 ذهابا خارج ملعبه الأسبوع الماضي، ليصعد لتفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبادر ميلان بالتسجيل مبكرا عبر فرانك كيسي في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، بينما سجل ألفاردو بن هدف التعادل للفريق الصربي في الدقيقة 24، قبل أن يلعب الضيوف بـ10 لاعبين عقب طرد ماركو غوبيليجيتش في الدقيقة 70 لحصوله على الإنذار الثاني.

وودع ليستر سيتي البطولة مبكرا، إثر خسارته المباغتة صفر-2 أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي، بعدما فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الذهاب بينهما بالعاصمة التشيكية براغ يوم الخميس الماضي.

جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، عن طريق لوكاس بروفود وعبد الله سيما في الدقيقتين 49 و79 على الترتيب، ليطيح الفريق التشيكي بنظيره الإنجليزي من المسابقة القارية.

وبلغ روما الإيطالي الدور ذاته، عقب فوزه على سبورتينغ براغا البرتغالي 3-1، ليتفوق في مجموع المباراتين 5-1.

وتقدم روما عن طريق البوسني إدين دزيكو في الدقيقة 23، قبل أن يضيف كارليس بيريز الهدف الثاني في الدقيقة 74، فيما سجل بريان كريستانتي مدافع روما هدف براغا الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل بورخا مايورال الهدف الثالث لروما.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

سولشاير حصل على الضوء الأخضر لضمه.. هالاند هدف مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس

أكد أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أنه حصل على الدعم من جانب ملاك النادي لإبرام صفقات من العيار الثقيل ربما يكون من بينها التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

بالفيديو.. مانشستر يونايتد وتوتنهام وروما تضع قدما بدور الـ16 من الدوري الأوروبي وبيل يسجل

اقترب فريقا مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيان وروما الإيطالي من الصعود إلى دور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد النتائج الإيجابية التي حققتها في ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية.

المزيد من كرة قدم

شاهد- لقب جديد لتشافي.. ثنائية بونجاح تقود السد للتتويج بكأس قطر

تشافي مدرب نادي السد (مواقع التواصل)

شاهد.. كومان ينسحب من مؤتمر صحفي بسبب نزيف مفاجئ

كومان تعرض لحادث مماثل قبل أسابيع (رويترز)

الدوري الأوروبي.. قمة بين ميلان ومانشستر يونايتد واختبار صعب لأرسنال وتوتنهام

قرعة الدوري الأوروبي جرت في مدينة نيون السويسرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد.. أسوأ لقطة تحايل في كرة القدم

الرغبة في خداع الحكم انقلبت إلى لقطة مثيرة للضحك في غواتيمالا (غيتي)
الأكثر قراءة

تقرير الاستخبارات الأميركية: ولي العهد السعودي وافق على خطف أو قتل خاشقجي

تقرير الاستخبارات الأميركية حدد 21 فردا متورطا في مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد السعودي (الأناضول)

تنديد إيراني وتعاون عراقي.. روسيا: أميركا لم تخطرنا بغاراتها في سوريا إلا قبل دقائق

(الجزيرة)

“الاختفاء في فندق سيسيل”.. وثائقي يكشف تفاصيل أحد أشهر جرائم القتل بأميركا

شهدت جدران فندق "سيسيل" على سلسلة من الأحداث المروعة (نتفليكس)

كيف تحولت مقابلة مع الأمينة الجديدة للمجلس الإسلامي ببريطانيا إلى ساحة مواجهة وانتقادات؟

زارا محمد انتخبت بداية الشهر الجاري كأول أمرأة في قيادة المجلس الإسلامي البريطاني (مواقع التواصل)