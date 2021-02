حاول لاعب نادي باتانيكوس خداع الحكام في مباراته ضد ديبورتيفو سان لورينزو بدوري الدرجة الثالثة في غواتيمالا، من خلال تمثيله السقوط إثر إصابته بقشرة برتقال ألقتها الجماهير على الملعب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو -نشره أحد الصحفيين الرياضيين من غواتيمالا- يظهر اللقطة من بدايتها، حيث كان الحكم مشغولا بالجدل مع بعض اللاعبين حول لقطة إصابة لاعب آخر سقط على أرض الملعب.

وخلال ذلك ألقى أحد المشجعين قشرة برتقال كما ذكر الصحفي، ثم التقطها اللاعب وضرب نفسه بها وسقط على الأرض متظاهرا بالإصابة، إلا أنه لم ينجح بالحصول على شيء؛ لأنه لم ير أي من الحكام لحظة السقوط، ولم يتخذ الحكم الرئيسي أي قرار بحقه.

وتعرض اللاعب "الممثل" إلى سخرية كبيرة من رواد منصات التواصل، حيث قال الإعلامي الرياضي جون أرنولد "لا توجد تقنية حكم الفيديو المساعد في دوري الدرجة الثالثة في غواتيمالا، لكن لدينا مقطع للاعب استغلالي يلتقط قشر برتقال تم إلقاؤه في الملعب ويتصرف كما لو أنه ضربه".

No VAR in the Guatemalan third division, but we do have video of an opportunistic player picking up an orange peel that had been tossed onto the field and acting like it hit him. 🤣 https://t.co/usqn7LGub4

— Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) February 22, 2021