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قشرة برتقال وممثل بارع من غواتيمالا.. أسوأ لقطة تحايل في كرة القدم

الرغبة في خداع الحكم انقلبت إلى لقطة مثيرة للضحك في غواتيمالا (غيتي)
الرغبة في خداع الحكم انقلبت إلى لقطة مثيرة للضحك في غواتيمالا (غيتي)
26/2/2021

حاول لاعب نادي باتانيكوس خداع الحكام في مباراته ضد ديبورتيفو سان لورينزو بدوري الدرجة الثالثة في غواتيمالا، من خلال تمثيله السقوط إثر إصابته بقشرة برتقال ألقتها الجماهير على الملعب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو -نشره أحد الصحفيين الرياضيين من غواتيمالا- يظهر اللقطة من بدايتها، حيث كان الحكم مشغولا بالجدل مع بعض اللاعبين حول لقطة إصابة لاعب آخر سقط على أرض الملعب.

وخلال ذلك ألقى أحد المشجعين قشرة برتقال كما ذكر الصحفي، ثم التقطها اللاعب وضرب نفسه بها وسقط على الأرض متظاهرا بالإصابة، إلا أنه لم ينجح بالحصول على شيء؛ لأنه لم ير أي من الحكام لحظة السقوط، ولم يتخذ الحكم الرئيسي أي قرار بحقه.

وتعرض اللاعب "الممثل" إلى سخرية كبيرة من رواد منصات التواصل، حيث قال الإعلامي الرياضي جون أرنولد "لا توجد تقنية حكم الفيديو المساعد في دوري الدرجة الثالثة في غواتيمالا، لكن لدينا مقطع للاعب استغلالي يلتقط قشر برتقال تم إلقاؤه في الملعب ويتصرف كما لو أنه ضربه".

ورأى آخرون أنه ممثل بارع يستحق جائزة أوسكار للتمثيل، ويقول أحد المغردين "لاعب كرة القدم هذا يستحق أوسكار العام".

المصدر : وكالة سند

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