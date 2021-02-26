حاول لاعب نادي باتانيكوس خداع الحكام في مباراته ضد ديبورتيفو سان لورينزو بدوري الدرجة الثالثة في غواتيمالا، من خلال تمثيله السقوط إثر إصابته بقشرة برتقال ألقتها الجماهير على الملعب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو -نشره أحد الصحفيين الرياضيين من غواتيمالا- يظهر اللقطة من بدايتها، حيث كان الحكم مشغولا بالجدل مع بعض اللاعبين حول لقطة إصابة لاعب آخر سقط على أرض الملعب.

¡COSAS DE NUESTRO FÚTBOL! 😂⚽ Esto sucedió en la Tercera División en el partido San Lorenzo vs Batanecos. El jugador del equipo visitante se quiso pasar de ingenioso y engañar al árbitro con un objetivo que habían tirado al campo. ¡Para su mala suerte quedó grabado! 😅 pic.twitter.com/eNbQNpoGjm — Andres N. (@andresNadf) February 22, 2021

وخلال ذلك ألقى أحد المشجعين قشرة برتقال كما ذكر الصحفي، ثم التقطها اللاعب وضرب نفسه بها وسقط على الأرض متظاهرا بالإصابة، إلا أنه لم ينجح بالحصول على شيء؛ لأنه لم ير أي من الحكام لحظة السقوط، ولم يتخذ الحكم الرئيسي أي قرار بحقه.

وتعرض اللاعب "الممثل" إلى سخرية كبيرة من رواد منصات التواصل، حيث قال الإعلامي الرياضي جون أرنولد "لا توجد تقنية حكم الفيديو المساعد في دوري الدرجة الثالثة في غواتيمالا، لكن لدينا مقطع للاعب استغلالي يلتقط قشر برتقال تم إلقاؤه في الملعب ويتصرف كما لو أنه ضربه".

No VAR in the Guatemalan third division, but we do have video of an opportunistic player picking up an orange peel that had been tossed onto the field and acting like it hit him. 🤣 https://t.co/usqn7LGub4 — Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) February 22, 2021

ورأى آخرون أنه ممثل بارع يستحق جائزة أوسكار للتمثيل، ويقول أحد المغردين "لاعب كرة القدم هذا يستحق أوسكار العام".

¡Este futbolista se merece el Óscar del año!#Nosepuedeconestepueblo

Jaaaaaaaaaa. https://t.co/3Ijpo14RiS — Jorge Clará (@JorgeClara) February 22, 2021

Even our "Diving Academy" frowns upon this!!! 😀😀😀 https://t.co/Mu23jtMoC3 — Alejandro Moreno (@AleMorenoESPN) February 22, 2021