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صلاح الأغلى بضعفي ماني الثامن.. تعرف على رواتب لاعبي ليفربول

هل يكون الفارق الضخم في الراتب هو سبب المشاكل بين صلاح (يمين) وماني؟ (رويترز)
هل يكون الفارق الضخم في الراتب هو سبب المشاكل بين صلاح (يمين) وماني؟ (رويترز)
26/2/2021-|آخر تحديث: 27/2/202101:23 AM (مكة المكرمة)

تصدّر النجم المصري محمد صلاح قائمة رواتب لاعبي فريق ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يحصل على ضعف راتب زميله ساديو ماني، الذي يحصل على أجر أقل بكثير حتى من بعض اللاعبين غير الأساسيين بالفريق.

وكشفت صحيفة "ميرور" (The Mirror) البريطانية أن صلاح يحصل على أكبر راتب في الريدز بقيمة 279 ألف دولار أسبوعيا، وهو ضعف ما يتقاضاه شريكه في الهجوم النجم السنغالي ماني، الذي ساهم في انتصارات ليفربول وشارك صلاح في الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2019، لكنه لا يحصل على راتب يوازي إنجازاته، على حد وصف الصحيفة.

ولعل الفرق الهائل في الراتب قد يكون السبب في التوتر الذي يطل بين الحين والآخر بين النجمين المصري والسنغالي، إذ إن الأخير بالطبع لا يرضى بتقييمه المالي في النادي.

وقالت الصحيفة إن هناك رابطا بين إعلان صلاح استعداده للرحيل عن أنفيلد، ووضع إدارة ليفربول له على قمة رواتب لاعبي الفريق.

والغريب أن صاحب ثاني أعلى راتب في الريدز هو اللاعب الإسباني تياغو ألكانتارا، القادم لليفربول من بايرن ميونخ الصيف الماضي، براتب أسبوعي أقل بقليل من صلاح قدره نحو 268 ألف دولار.

في حين يتشارك روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك المرتبة الثالثة براتب قدره نحو 251 ألف دولار في الأسبوع، يليهما قائد الفريق جوردان هندرسون وكذلك جيمس ميلنر (نحو 195 ألف دولار أسبوعيا).

ويحصل ثنائي خط الوسط أليكس أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا على نحو 167 ألف دولار أسبوعيا.

ويتساوى ساديو ماني مع جويل ماتيب وفابينيو (نحو 139.4 ألف دولار أسبوعيا)، وهو ما يعادل مئة ألف جنيه إسترليني، ويحصل باقي أفراد الفريق على رواتب أقل من هذا الرقم ومنهم الحارس البرازيلي أليسون بيكر والهداف الجديد للفريق ديوغو جوتا، وترينت ألكسندر أرنولد وآندي روبرتسون.

المصدر : ميرور

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