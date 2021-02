شاهد.. يوم رد رونالدو على سخرية شاكيرا بهدف قاتل في مرمى برشلونة

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إحياء واقعة كان بطلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان يقود هجوم ريال مدريد في إحدى مباريات الكلاسيكو بنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وتعود الواقعة إلى مباراة نهائي كأس الملك في 2011، عندما تعرض رونالدو للسخرية -بعدما أهدر فرصة للتسجيل- من نجمة البوب الكولومبية ​​شاكيرا، التي كانت بين الجماهير تشجع فريق صديقها مدافع برشلونة جيرارد بيكيه.

Shakira's reaction to Ronaldo's winning goal, minutes after mocking him for a miss in 2011 CDR final will forever be iconic. pic.twitter.com/HiEHRcp6LQ

— Legazy (@Ashtu2000) February 23, 2021