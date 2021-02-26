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شاهد- لقب جديد لتشافي.. ثنائية بونجاح تقود السد للتتويج بكأس قطر

تشافي مدرب نادي السد (مواقع التواصل)
تشافي مدرب نادي السد (مواقع التواصل)
26/2/2021-|آخر تحديث: 26/2/202108:23 PM (مكة المكرمة)

حافظ فريق السد على لقب كأس قطر لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على منافسه التقليدي الدحيل بثنائية للمهاجم الجزائري بغداد بونجاح اليوم الجمعة.

ووضع بونجاح السد، متصدر دوري النجوم بفارق 13 نقطة عن الدحيل، في المقدمة بعد 9 دقائق من البداية بتسديدة خلفية من داخل منطقة الجزاء، إثر ارتطام تسديدة الكوري الجنوبي نام تاي هي في الدفاع، لتصل بونجاح، ويضع الكرة في المرمى بشكل رائع.

وضاعف بونجاح، أفضل لاعب في المباراة، النتيجة في الدقيقة 77 من وضع انفراد بعد تمريرة بينية من الإسباني سانتي كازورلا.

ولعب الدحيل بـ10 لاعبين في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد طرد سلطان البريك ببطاقة مباشرة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للسد في الدقيقة 38 بعد عرقلة بونجاح داخل المنطقة؛ لكنه ألغاها بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وتصدى القائم الأيمن لمرمى الدحيل لضربة رأس قوية من خوخي بوعلام إثر ركلة ركنية نفذها كازورلا في الدقيقة 54.

وتصدى مشعل برشم حارس السد لتسديدة قوية من إدميلسون مهاجم الدحيل في الدقيقة 66.

المصدر : رويترز

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