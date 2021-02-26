شاهد- لقب جديد لتشافي.. ثنائية بونجاح تقود السد للتتويج بكأس قطر

أدلى نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لكرة القدم السابق تشافي هيرنانديز، الذي يدرب فريق السد القطري، بتصريحات نارية للصحافة الإسبانية مشككا في جدارة غريمه ريال مدريد في التتويج بالبطولات.
حافظ فريق السد على لقب كأس قطر لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على منافسه التقليدي الدحيل بثنائية للمهاجم الجزائري بغداد بونجاح اليوم الجمعة.
ووضع بونجاح السد، متصدر دوري النجوم بفارق 13 نقطة عن الدحيل، في المقدمة بعد 9 دقائق من البداية بتسديدة خلفية من داخل منطقة الجزاء، إثر ارتطام تسديدة الكوري الجنوبي نام تاي هي في الدفاع، لتصل بونجاح، ويضع الكرة في المرمى بشكل رائع.
فيديو : هدف #السد يتقدم 1-0 على #الدحيل في الدقيقة 9 عن طريق بغداد بونجاح #كأس_قطر_2021 | pic.twitter.com/yRipMxmIuU
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 26, 2021
وضاعف بونجاح، أفضل لاعب في المباراة، النتيجة في الدقيقة 77 من وضع انفراد بعد تمريرة بينية من الإسباني سانتي كازورلا.
فيديو : هدف #السد يتقدم 2 – 0 على #الدحيل في الدقيقة 77 عن طريق بغداد بونجاح #كأس_قطر_2021 pic.twitter.com/PcVJRfV6YM
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 26, 2021
ولعب الدحيل بـ10 لاعبين في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد طرد سلطان البريك ببطاقة مباشرة.
#كأس_قطر_2021 | شاهد لحظة طرد سلطان البريك لاعب #الدحيل !#قنوات_الكاس#الدحيل_السد pic.twitter.com/glbTpLnL1B
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 26, 2021
واحتسب الحكم ركلة جزاء للسد في الدقيقة 38 بعد عرقلة بونجاح داخل المنطقة؛ لكنه ألغاها بعد مراجعة تقنية الفيديو.
#كأس_قطر_2021 | بعد العودة إلى تقنية الفيديو الحكم خميس المري يتراجع عن احتساب ركلة جزاء لمصلحة #السد أمام #الدحيل#قنوات_الكاس#الدحيل_السد pic.twitter.com/kgqRp7y0wV
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 26, 2021
وتصدى القائم الأيمن لمرمى الدحيل لضربة رأس قوية من خوخي بوعلام إثر ركلة ركنية نفذها كازورلا في الدقيقة 54.
وتصدى مشعل برشم حارس السد لتسديدة قوية من إدميلسون مهاجم الدحيل في الدقيقة 66.
شاهد احتفالات فريق #السد بعد الفوز بلقب #كأس_قطر_2021 pic.twitter.com/lkSBn7po0k
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 26, 2021