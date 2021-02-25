هدفان ذكّر بهما أنه لم ينته.. ميسي هداف الليغا و2021

هدفان بمهارة وسلاسة ذكّر بهما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة أنه لم ينتهِ وما زال يُبدع ويُمتع في الملاعب.

ففي فوز فريقه على ضيفه إلتشي أمس في الليغا بثلاثية نظيفة، سجل "البولغا" هدفين كان فيهما بعض من سحر ميسي الذي افتقده في الفترة الأخيرة.

وبهذين الهدفين رفع ميسي رصيده إلى 18 هدفا، ليتصدر قائمة هدافي الليغا، بفارق هدفين عن صديقه لويس سواريز هداف أتلتيكو مدريد.

واللافت أن ميسي بات لديه عدد الأهداف نفسه الذي لدى غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو الذي يتصدر أيضا قائمة هدافي الدوري الإيطالي بـ18 هدفا.

كما أصبح البولغا هداف 2021، بـ13 هدفا وبفارق هدف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن الذي سجل 12 هدفا، و3 أهداف عن النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل 10 أهداف.

فلم يسجل أي لاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى أهدافا في مختلف المسابقات أكثر من "الساحر الأرجنتيني".