لن تسير وحدك أبدا.. موجة تعاطف بعد وفاة والد أليسون بيكر غرقا في بحيرة العائلة

تلقى النجم البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم صدمة كبيرة بعد وفاة والده غرقا في حادث بالبرازيل، ونال تعاطفا واسعا من ناديه وبعض الأندية البرازيلية.

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة البرازيلية أنها عثرت على جثة خوسيه أغوستينو بيكر (57 عاما) في إحدى البحيرات العائدة لملكية العائلة إثر غرقه فيها بالقرب من منزل يقضي فيه عطلته بجنوب البرازيل.

وغرد الحساب الرسمي لنادي ليفربول على تويتر برسالة دعم إلى حارسه الأول قائلا "لن تسير وحدك أبدا".

كما حرص كل فريق ليفربول على تعزية بيكر، بالإضافة إلى بعض نجوم الكرة الإنجليزية، ومنهم المهاجم السابق جاري لينيكر.

Truly awful news that Alisson Becker’s father, Jose has lost his life by drowning. Thoughts are with him and his family. RIP

— Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) February 25, 2021