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كورونا يعود.. إنتر ميلان يدخل "فقاعة طبية" وإلغاء مباراة في الكالتشيو

إنتر ميلان يلتقي جنوى الأحد المقبل (غيتي)
إنتر ميلان يلتقي جنوى الأحد المقبل (غيتي)
25/2/2021

من المقرر أن يدخل فريق إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم في فقاعة طبية، بعدما تبين إصابة بعض المسؤولين البارزين في النادي وأعضاء من الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح إنتر ميلان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أن "المديرين أليساندرو أنطونيلو وجوزيبي ماروتا، ومدير الكرة بييرو وسيليو، ومحامي النادي أنيلو كابيليني، وعضو بالجهاز التقني، جاءت نتائج اختباراتهم (لفيروس كورونا) إيجابية"، مشيرا إلى أن الفريق "سيتبع الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي".

ويلتقي إنتر ميلان وجنوى الأحد المقبل، في الوقت الذي تتجه فيه مباراة تورينو مع ساسولو غدا الجمعة نحو الإلغاء بسبب تزايد حالات الإصابة بالعدوى في صفوف تورينو.

المصدر : وكالات

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