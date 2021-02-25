قيمهم السوقية أكثر من مليار يورو.. أغلى اللاعبين في العالم

نشرت شركة "كيه بي إم جي" (KPMG) الدولية المحدودة -التي تعد واحدة من 4 أكبر شركات محاسبة عالميا- قائمة بأغلى اللاعبين في العالم.

وتصدر الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان القائمة بقيمة سوقية تصل إلى 185 مليون يورو.

في حين حصل الإسباني بيدري لاعب برشلونة على أكبر زيادة في قيمته السوقية بـ26 مليون يورو في الموسم الحالي، تلاه الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر يونايتد، حيث ارتفعت قيمته 20 مليون يورو.

وغاب النجمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن قائمة الـ10 الأوائل التي يسيطر عليها اللاعبون الإنجليز.

وتبلغ قيمة اللاعبين الـ10 الأغلى في العالم، أكثر من مليار يورو، وهم: