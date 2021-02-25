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قيمهم السوقية أكثر من مليار يورو.. أغلى اللاعبين في العالم

مبابي (يمين) أغلى لاعب في العالم بقيمة سوقية تصل إلى 185 مليون يورو (غيتي)
مبابي (يمين) أغلى لاعب في العالم بقيمة سوقية تصل إلى 185 مليون يورو (غيتي)
25/2/2021

نشرت شركة "كيه بي إم جي" (KPMG) الدولية المحدودة -التي تعد واحدة من 4 أكبر شركات محاسبة عالميا- قائمة بأغلى اللاعبين في العالم.

وتصدر الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان القائمة بقيمة سوقية تصل إلى 185 مليون يورو.

في حين حصل الإسباني بيدري لاعب برشلونة على أكبر زيادة في قيمته السوقية بـ26 مليون يورو في الموسم الحالي، تلاه الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر يونايتد، حيث ارتفعت قيمته 20 مليون يورو.

وغاب النجمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن قائمة الـ10 الأوائل التي يسيطر عليها اللاعبون الإنجليز.

وتبلغ قيمة اللاعبين الـ10 الأغلى في العالم، أكثر من مليار يورو، وهم:

  • الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 185 مليون يورو
  • الإنجليزي هاري كين (توتنهام): 125 مليون يورو
  • الإنجليزي رحيم سترلينيغ (مانشستر سيتي): 125 مليون يورو
  • الإنجليزي جادون سانشو (دورتموند): 118 مليون يورو
  • البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان): 115 مليون يورو
  • المصري محمد صلاح (ليفربول): 115 مليون يورو
  • الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد): 115 مليون يورو
  • البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): 114 مليون يورو
  • الإنجليزي ألكسندر-تراند أرنولد (ليفربول): 111 مليون يورو
  • السنغالي ساديو ماني (ليفربول): 110 ملايين يورو
  • النرويجي إيرلينغ هالاند (دورتموند): 110 ملايين يورو
المصدر : مواقع إلكترونية

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