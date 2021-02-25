شخصية البطل والنفس الطويل.. هذا ما ينقص أتلتيكو للفوز بلقب الليغا

يتحتم على أتلتيكو مدريد أن يثبت أقدامه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الأسبوع، بعد أن سمح لريال مدريد وبرشلونة بتهديد موقعه في الأسابيع القليلة الماضية.

وبعد أن كان أتلتيكو ينفرد بالصدارة -بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه وله مباريات مؤجلة- أصبح يبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن ريال مدريد الوصيف، ولا تزال له مباراة مؤجلة، ويتفوق بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

ولم يحقق أتلتيكو أي انتصار في آخر 3 مباريات له على مستوى جميع المسابقات، وكانت آخر هذه الإخفاقات الخسارة على ملعبه أمام تشلسي بهدف من دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وبذلك يصبح مهددا بتوديع البطولة القارية مبكرا.

وتحول الموسم -الذي بدأ رائعا لأتلتيكو تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني- إلى كابوس بعد الكبوات الأخيرة للفريق.

ويخرج أتلتيكو الأحد المقبل بالمرحلة الـ25 من الليغا لملاقاة مضيفه فياريال صاحب المركز السادس، في مواجهة لن تكون سهلة مطلقا بالنسبة للمتصدر.

وقال سيميوني بعد الخسارة أمام تشلسي إننا "نعيش أوقاتا صعبة…هذه حقيقة بشكل أكبر فيما يتعلق بالنتائج عما يحدث داخل الملعب، علينا أن نركز، علينا أن نعمل بقوة ونتحسن".

واهتزت شباك أتلتيكو في 8 مباريات متتالية، وهو أمر لم يسبق أن حدث منذ تولي سيميوني المسؤولية عام 2011.

ويلتقي برشلونة مضيفه إشبيلية صاحب المركز الرابع بعد غد السبت.

وخسر برشلونة على ملعب إشبيلية "رامون سانشيز بيزخوان" بهدفين من دون رد في ذهاب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا في وقت سابق من الشهر الجاري، وبالتالي يسعى النادي الكتالوني إلى الثأر قبل جولة الإياب لمسابقة الكأس يوم الأربعاء المقبل.

ويخوض ريال مدريد حامل اللقب مواجهة صعبة يوم الاثنين المقبل في مواجهة ضيفه ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس.

وسجل النادي الملكي تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان سلسلة من النتائج الجيدة مؤخرا، بينها الفوز على أتلانتا الإيطالي بهدف من دون رد أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، رغم الغيابات العديدة التي عانى منها الفريق.

ويفتقد زيدان جهود هدافه كريم بنزيمة وقائده سيرجيو راموس والعديد من الأوراق الرابحة، لكن الفريق سجل 5 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.