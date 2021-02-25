الكلاسيكو المصري بين الأهلي والزمالك.. قمتان في شهر رمضان

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس إقامة مباراتين بين العملاقين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز في أقل من شهر واحد، وهو ما يتزامن مع شهر رمضان.

وتأجلت مباراة طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا من الجولة الرابعة، قبل أن يعلن الاتحاد المصري إقامة القمة في 18 أبريل/نيسان المقبل في ستاد القاهرة الدولي.

وأضاف الاتحاد المصري -ضمن إعلان جدول مباريات 7 جولات جديدة وبعض منافسات كأس مصر- أن القمة الثانية بين العملاقين ستقام في 10 مايو/أيار ضمن الجولة 21 وستكون في ستاد القاهرة أيضا.

وتفوق الأهلي على الزمالك 2-1 في نهائي دوري أبطال أفريقيا في "نهائي القرن"، ليحرز الثلاثية بعدما حصد أيضا لقبي الدوري وكأس مصر.

ويتصدر الزمالك الدوري في الموسم الجاري بـ29 نقطة، ويليه مصر للمقاصة بفارق 6 نقاط، والأهلي بفارق 8 نقاط لكن تتبقى 3 مباريات مؤجلة لحامل اللقب.

وسبق أن تأجلت بعض مباريات القمة المصرية لأسباب أمنية، لذا فإن الإعلان عن موعد القمتين لا يعني إقامتهما بشكل قاطع في أقل من شهر.