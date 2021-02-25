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أغلى 5 لاعبين أقلهم نجاحا.. أكبر 20 صفقة في تاريخ تشلسي

تشلسي أكثر الأندية من حيث الإنفاق على الصفقات الموسم الحالي (غيتي)
تشلسي أكثر الأندية من حيث الإنفاق على الصفقات الموسم الحالي (غيتي)
25/2/2021

كشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني -المتخصص في القيمة السوقية للاعبين والفرق- عن قائمة تضم 20 لاعبا هم الأعلى كلفة في تاريخ تعاقدات تشلسي مع اللاعبين.

وشملت القائمة أسماء كبيرة من نجوم كرة القدم، الذين مروا على تاريخ تشلسي الحديث، أبرزهم البلجيكي إيدين هازارد، واللاعبون المعتزلون الإيفواري ديدييه دروغبا، والأوكراني أندريه شيفشينكو، والإسباني دييغو كوستا.

ولكن الملفت، أن الأسماء الخمسة الأوائل الأعلى كلفة في القائمة لم يحققوا ذلك النجاح المتوقع منهم مع تشلسي، أو غاب تأثيرهم الفعال على الفريق، ومنهم من فقد مركزه الأساسي، سواء كانوا من اللاعبين السابقين أو الموجودين حاليا مع البلوز.

وتصدر هذه القائمة الوافد الألماني الجديد كاي هافرتز وزميله الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا بقيمة بلغت 80 مليون يورو، وجاء خلفهما ثالثا مهاجم ريال مدريد السابق ألفارو موراتا بتكلفة انتقال وصلت إلى 66 مليون يورو.

وحل في المركز الرابع اللاعب الأميركي كريستيان بوليسيتش بقيمة 64 مليون يورو، الذي تألق الموسم الماضي؛ لكنه هذا الموسم يمر بمستوى متذبذب وإصابات متكررة جعلته يلازم دكة البدلاء، أما في المركز الخامس فقد حل المهاجم الإسباني السابق فيرناندو تورس بتكلفة بلغت 58.5 مليون يورو.

المصدر : وكالة سند

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