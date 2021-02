تأهل أرسنال وأياكس لدور الـ16 بالدوري الأوروبي ونابولي يودع البطولة

أفلت أرسنال الإنجليزي من فخ ضيفه بنفيكا، وواصل مسيرته ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الـ16 للمسابقة القارية، عقب فوزه المثير 3-2 على نظيره البرتغالي اليوم الخميس في إياب دور الـ32 للبطولة.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة البرتغالية لشبونة يوم الخميس الماضي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، ليظفر الفريق اللندني ببطاقة العبور للدور المقبل.

وتقدم أرسنال بهدف حمل توقيع نجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 21، لكن بنفيكا رد بهدفين عن طريق دييغو جونسالفيس ورافا سيلفا في الدقيقتين 43 و61.

وانتفض أرسنال في الوقت المناسب، بعدما أحرز كيران تيرني هدف التعادل في الدقيقة 67، ثم عاد أوباميانغ لهز الشباك من جديد، محرزا هدف الصعود للفريق الإنجليزي في الدقيقة 87.

