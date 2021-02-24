10 فرق في العالم لديها القدرة على التعاقد مع هالاند

أحد أسعد الأشخاص في العالم حاليا هو الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إيرلينغ هالاند نجم دورتموند، والصاعد كالصاروخ في عالم الساحرة المستديرة.

فهالاند (20 عاما) -الذي تبلغ قيمته السوقية الحالية 110 ملايين يورو- هو من بين أكثر المهاجمين الذين ترغب جميع الفرق في ضمهم والتعاقد معهم، ولكن -بحسب رايولا- هناك 10 فرق فقط في العالم لديها القدرة المالية للتعاقد معه.

ويقول رايولا -في مقابلة تلفزيونية- إن "هالاند أحد نجوم المستقبل لأن ما يفعله في سنه فريد، وسيكون أحد النجوم العالمين خلال العقد الجاري، لأننا نسأل كم سيستمر لاعبون كإبراهيموفيتش (زلاتان)، وميسي (ليونيل)، ورونالدو (كريستيانو)، فالجميع ينتظرون الجيل الجديد".

وأوضح أن من بين الفرق العشرة القادرة على تحمل قيمة صفقة انتقال هالاند ودفع راتبه ومستحقاته ومتطلباته "4 فرق في إنجلترا".

وختم "لا أعتقد أنه في أي فريق هناك مدرب أو مدير رياضي قد يقول إنه غير مهتم بضم هالاند، وهذا مشابه لباقي الرياضات، فمثلا كأن تقول إنه ليس هناك فريق في الفورمولا1 لا يرغب في التعاقد مع لويس هاميلتون (بطل العالم في الفورمولا 1، 7 مرات)".