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أكثر المهاجمين المظلومين بأوروبا.. مقصية جيرو في "الأتلتي" لا يمل من مشاهدتها

جيرو أول لاعب من "البلوز" يسجل 6 أهداف في دوري الأبطال منذ موسم 2012/2011 (الأوروبية)
جيرو أول لاعب من "البلوز" يسجل 6 أهداف في دوري الأبطال منذ موسم 2012/2011 (الأوروبية)
24/2/2021

بهدف مميز في الدقيقة الـ68 منح الفرنسي أوليفيه جيرو هداف تشلسي فريقه الانتصار على مضيفه أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعد جيرو الفائز بمونديال 2018 مع منتخب بلاده أحد أكثر المهاجمين المظلومين الذين لا يحظون بالتقدير ولا بالتغطية الإعلامية، ولم يأخذوا حقهم في أوروبا.

فجيرو (34 عاما) -الذي تصدر هدفه من مقصية خلفية مميزة عناوين الأخبار الرياضية في العالم- بات أكبر لاعب سنا يسجل لفريق إنجليزي في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، كما أصبح أول لاعب من البلوز يسجل 6 أهداف (سجلها في 4 مباريات) في البطولة منذ موسم 2012/2011، وأيضا قاد تشلسي لأول فوز له في الأدوار الإقصائية منذ 2014.

وقال عنه الألماني توماس توخيل مدرب "البلوز" إنه "يستحق الثناء الذي يحصل عليه، فهو ساهم بشكل كبير في الفوز، ويجب أن يكون فخورا بما يفعله".

وكان جيرو قد سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ91 ضد رين الفرنسي 2-1 في دور المجموعات من البطولة القارية الأم، كما سجل رباعية (سوبر هاتريك) في مرمى فالنسيا في الدور نفسه.

المصدر : مواقع إلكترونية

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