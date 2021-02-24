بالفيديو.. بايرن ميونخ يكتسح لاتسيو وتشلسي يهزم أتلتيكو مدريد في عقر داره

استهل روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم العام الجاري بتتويج جديد، حيث توج بجائزة أفضل شخصية رياضية في بولندا لعام 2020.
اقترب فريق بايرن ميونخ الألماني من التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه الكبير على مضيفه لاتسيو الإيطالي 4-1، كما عاد تشلسي الإنجليزي بفوز ثمين على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1-صفر الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من البطولة.
وسجل أهداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة التاسعة، وجمال موسيالا في الدقيقة 24، وليروي ساني في الدقيقة 41، وفرانشيسكو أتشيربي لاعب لاتسيو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47.
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هدف!
لا تخطئ أمام ليفا#دوري_ابطال_اوروبا pic.twitter.com/oUeYQKhBRJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2021
في حين سجل خواكين كوريا هدف لاتسيو في الدقيقة 49.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في ألمانيا يوم 17 مارس/آذار المقبل.
وصعد بايرن لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، في حين صعد لاتسيو بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط.
ويحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني (بوندسليغا) برصيد 49 نقطة، أما لاتسيو فيحتل المركز السادس في الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة.
⚽️🥅جيرو يهدي التقدم لتشيلسي بطريقة رائعة#دوري_أبطال_أوروبا ⚽️#beINUCL pic.twitter.com/r7mxJz3WYi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2021
كما وضع تشلسي قدما في دور الثمانية لدوري الأبطال بفوزه الثمين على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون رد سجله مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 70.
ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 17 مارس/آذار المقبل على ملعب ستامفورد بريدج.