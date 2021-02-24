بالفيديو.. بايرن ميونخ يكتسح لاتسيو وتشلسي يهزم أتلتيكو مدريد في عقر داره

اقترب فريق بايرن ميونخ الألماني من التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه الكبير على مضيفه لاتسيو الإيطالي 4-1، كما عاد تشلسي الإنجليزي بفوز ثمين على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1-صفر الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من البطولة.

وسجل أهداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة التاسعة، وجمال موسيالا في الدقيقة 24، وليروي ساني في الدقيقة 41، وفرانشيسكو أتشيربي لاعب لاتسيو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47.

في حين سجل خواكين كوريا هدف لاتسيو في الدقيقة 49.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في ألمانيا يوم 17 مارس/آذار المقبل.

وصعد بايرن لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، في حين صعد لاتسيو بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني (بوندسليغا) برصيد 49 نقطة، أما لاتسيو فيحتل المركز السادس في الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة.

كما وضع تشلسي قدما في دور الثمانية لدوري الأبطال بفوزه الثمين على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون رد سجله مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 70.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 17 مارس/آذار المقبل على ملعب ستامفورد بريدج.