أثار مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز الجدل مجددا، بعد لقطة خلال اللقاء الذي انتهى بخسارة فريقه أمام تشلسي 1-صفر أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودخل سواريز في ملاسنات مع أنطونيو روديغر مدافع تشلسي في الدقيقة 79، وأظهرت اللقطات التلفزيونية تبادلا بين اللاعبين والغضب ظاهر على وجه المدافع الألماني قبل أن يتدخل الحكم للتفريق بينهما.

ولم تبين اللقطات سبب الخلاف بين اللاعبين، غير أن لقطات نشرت بعد المباراة أظهرت أن المهاجم السابق لبرشلونة، قرص مدافع تشلسي، وهو ما تسبب في اندلاع الخلاف.

Suarez really move from biting to pinching , this man 🤦🏾‍♀️ pic.twitter.com/R9gnmrdaXo — Ashara (@xd_Ashara) February 23, 2021

وعادة ما يلجأ سواريز لمثل هذه الحيل لاستفزاز المدافعين من أجل الحصول على ركلات جزاء أو مخالفات في منطقة قريبة من مرمى المنافس، غير أن حيلته لم تنجح هذه المرة.

وأعادت هذه اللقطة إلى الأذهان لقطات مثيرة للجدل، تسببت في تعرض سواريز لعقوبات كبيرة خلال مسيرته.

وسبق للمهاجم البالغ من العمر 34 عاما أن عوقب بالإيقاف 7 مباريات حين كان يلعب لأياكس أمستردام الهولندي في 2010، بسبب عض لاعب من أيندهوفن.

وبعد 3 سنوات من ذلك، تلقى عقوبة الإيقاف 10 مباريات مع ليفربول بعد عضه مدافع تشلسي برانيسلاف إيفانوفيتش، وكانت أشهر حادثة في عضه لمدافع المنتخب الإيطالي جورجيو كيليني خلال كأس العالم 2014.

وفرضت عليه حينها عقوبة الحرمان من أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 4 أشهر وغرامة مالية تزيد على 100 ألف دولار، إضافة إلى الإيقاف 9 مباريات مع منتخب بلاده.