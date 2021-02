أثار مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز الجدل مجددا، بعد لقطة خلال اللقاء الذي انتهى بخسارة فريقه أمام تشلسي 1-صفر أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودخل سواريز في ملاسنات مع أنطونيو روديغر مدافع تشلسي في الدقيقة 79، وأظهرت اللقطات التلفزيونية تبادلا بين اللاعبين والغضب ظاهر على وجه المدافع الألماني قبل أن يتدخل الحكم للتفريق بينهما.

ولم تبين اللقطات سبب الخلاف بين اللاعبين، غير أن لقطات نشرت بعد المباراة أظهرت أن المهاجم السابق لبرشلونة، قرص مدافع تشلسي، وهو ما تسبب في اندلاع الخلاف.

Suarez really move from biting to pinching , this man 🤦🏾‍♀️ pic.twitter.com/R9gnmrdaXo

— Ashara (@xd_Ashara) February 23, 2021