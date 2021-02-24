تسببنا بـ3 أهداف.. مدرب لاتسيو يبرر خسارة فريقه القاسية أمام بايرن

أبدى سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو خيبة أمله من أداء فريقه المليء بالأخطاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن تسبب دفاعه في 3 من أهداف بايرن ميونخ خلال فوز حامل اللقب 4-1 أمس الثلاثاء.

واستغل روبرت ليفاندوفسكي تمريرة خاطئة من ماتيو موساكيو ليسجل الهدف الأول، مما دفع إنزاغي لاستبدال المدافع الأرجنتيني بعد 31 دقيقة من المباراة.

وتسبب المدافع باتريك في هدف بايرن الثالث، فيما وضع فرانشيسكو أتشيربي الكرة في مرماه ليهدي بطل ألمانيا الهدف الرابع في بداية الشوط الثاني ويمنحه أفضلية كبيرة قبل لقاء إياب ثمن النهائي في ميونخ يوم 17 مارس/آذار المقبل.

وأبلغ إنزاغي شبكة "ميدياست" (Mediaset) التلفزيونية "كنا نعرف أهمية المباراة وقيمة المنافس، لكننا جعلنا الأمور سهلة عليهم، تسببنا في 3 من أهداف بايرن، وهذا شيء محبط للغاية".

وتابع "ساهمنا في الأهداف التي سجلوها، كانت ليلة سيئة، لكن علينا المضي قدما وستكون خطوة مهمة في تطورنا".

وبهذه النتيجة مدد حامل اللقب مسيرته الخالية من الهزائم في المسابقة إلى 18 مباراة، وجاء الانتصار في الوقت المناسب للفريق البافاري بعد مباراتين في الدوري بلا فوز.