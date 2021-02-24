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برشلونة يعود إلى المركز الثالث في الليغا

ميسي رفع رصيده إلى 18 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإسباني (غيتي)
ميسي رفع رصيده إلى 18 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإسباني (غيتي)
24/2/2021-|آخر تحديث: 25/2/202101:22 AM (مكة المكرمة)

واصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي بالدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أحرز ثنائية قاد بها فريقه برشلونة للفوز 3-صفر على ضيفه إلتشي، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للمسابقة بتعادله 1-1 مع ضيفه قادش، إلى 50 نقطة في المركز الثالث بترتيب البطولة، بفارق 5 نقاط خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد إلتشي، الذي تكبد خسارته الـ17 في البطولة، كأكثر الفريق تعرضا للهزائم في المسابقة خلال هذا الموسم، عند 21 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير)، ولديه مباراة مؤجلة.

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 48، ليفتتح ميسي التسجيل لأصحاب الأرض، قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 69، لينفرد بصدارة قائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 18 هدفا، متفوقا بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه، الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، زميله السابق في الفريق الكتالوني.

وتكفل جوردي ألبا بإحراز الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 73، ليؤكد حصول فريق المدرب الهولندي رونالد كومان على النقاط الثلاث.

المصدر : وكالات

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