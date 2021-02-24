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المدمر ليفا.. ليفاندوفسكي هداف من كوكب آخر

ليفاندوفسكي سجل 32 هدفا في 31 مباراة هذا الموسم (غيتي)
ليفاندوفسكي سجل 32 هدفا في 31 مباراة هذا الموسم (غيتي)
24/2/2021

بهدفه الذي سجله في فوز بايرن ميونخ على مضيفه لاتسيو 4-1 في دوري الأبطال الأوروبي، يثبت البولندي روبرت ليفاندوفسكي قيمته الثابتة كأفضل اللاعبين في العالم وأنه هداف من كوكب آخر.

ليفاندوفسكي مهد الطريق لفريقه بهذا الفوز الكاسح بتسجيله الهدف الأول، وصل إلى هدفه رقم 32 في 31 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

كما تجاوز "ليفا" المهاجم راؤول غونزاليس النجم السابق لريال مدريد، وبات ثالث الهدافين في تاريخ أبطال أوروبا (72 هدفا ) خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمسابقة (134 هدفا) والأرجنتيني ليونيل ميسي (119 هدفا).

وفي الدوري الألماني، يتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي "البوندسليغا" بـ 26 هدفا وبفارق 8 أهداف عن إيرلينغ هالاند نجم دورتموند، مقتربا من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي (تمنح لهداف الدوريات الأوروبية) للمرة الثانية على التوالي.

وبات "العملاق البافاري" وحامل لقب البطولة الموسم الماضي قاب قوسين أو أدنى من ربع النهائي بهذا الفوز الكاسح ذهابا خارج الديار، وستكون مهمة "البايرن" سهلة نسبيا في إياب ثمن نهائي البطولة القارية الأم، والتي ستلعب في ألمانيا يوم 17 الشهر المقبل.

يُذكر أن بايرن يحتل صدارة ترتيب الدوري بـ 49 نقطة بفارق نقطتين فقط عن لايبزيغ.

المصدر : مواقع إلكترونية

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