ليس من المعتاد أن يغني أحد نجوم كرة القدم العالميين على الهواء مباشرة مدة 4 ليال ضمن مهرجان موسيقي، لكن هذا ما سيحدث في الأسبوع المقبل في بلدة سان ريمو الإيطالية الصغيرة حين يصعد زلاتان إبراهيموفيتش على المسرح.

ومنذ الإعلان عن حضور مهاجم ميلان -ليكون ضيف شرف المهرجان الذي تقام فعالياته بين يومي 2 و6 مارس/آذار المقبل- تصدر الخبر عناوين الصحف، ولكن مع بعض الانتقادات لقراره وسط جدول متكدس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ومن المنتظر أن يشارك سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا في الغناء مع إبراهيموفيتش، وسبق له أن وصف المهاجم السويدي الأسبوع الماضي بأنه "مغن سيئ"، وذلك على سبيل المزاح.

وانتقد اثنان من المدربين الإيطاليين مشاركة اللاعب البالغ 39 عاما في المهرجان، حيث قال المدرب فابيو كابيلو لمحطة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) الإيطالية الأسبوع الماضي إن "اللاعب المحترف يجب أن يتعامل بجدية والتزام خلال التدريبات، وما يقوم به زلاتان هو النقيض في رأيي".

كما ألقى أريغو ساكي مدرب ميلان السابق باللوم على إبراهيموفيتش رغم أن اللاعب وقع على عقد ظهوره في سان ريمو قبل تجديد عقده مع ميلان الصيف الماضي.

وأبلغ ساكي صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" (LA Gazzetta Dello Sport) أول أمس الاثنين أن "الفريق يأتي أولا، وكان يجب على إبراهيموفيتش أن يرفض الظهور" في المهرجان.

وتعجب رئيس ميلان السابق سيلفيو برلسكوني من موقف النادي، وقال للصحفيين هذا الأسبوع إنه "من الواضح أن إبراهيموفيتش يحتاج إلى الراحة، وبدون هذه الاحتمالية لا يمكنني فهم كيف وافق ميلان على طلب من هذا النوع".

جدول مشحون

ومن الصعب تخيل هذه الخطوة في مسابقات أخرى للدوري في العالم، خاصة في منتصف موسم في غاية الأهمية.

وإبراهيموفيتش هو هداف ميلان الأول هذا الموسم برصيد 14 هدفا، وتبقى الفرصة سانحة أمام فريق المدرب ستيفانو بيولي لتحقيق أول لقب للدوري خلال عقد، إذ يبتعد عن غريمه المتصدر إنتر ميلان بفارق 4 نقاط بعد مرور 23 جولة.

وتأتي رحلة إبراهيموفيتش للغناء بمنطقة الريفيرا الإيطالية وسط أسبوع مشحون بالدوري، حيث يلعب ميلان ضد أودينيزي يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يزور فيرونا يوم الأحد التالي.

وأوضح ميلان لرويترز أن مشاركة إبراهيموفيتش في المهرجان لا تعني استبعاده من أي مباراة.

وسيصعد اللاعب السويدي على المسرح كل ليلة في المهرجان باستثناء الأربعاء حين يعود إلى ميلانو لمواجهة أودينيزي.

أما في سان ريمو فسيتدرب إبراهيموفيتش بمساعدة طاقم ميلان أيام الثلاثاء والجمعة والسبت، قبل أن يجتمع بزملائه في فيرونا صباح الأحد.