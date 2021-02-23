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هدف صاروخي واحتفال طريف في الدوري البلجيكي

فان دن بيرغ لاعب بيرشكوت يحتفل بهدفه (مواقع التواصل الاجتماعي)
فان دن بيرغ لاعب بيرشكوت يحتفل بهدفه (مواقع التواصل الاجتماعي)
22/2/2021

صنع جان فان دن بيرغ لاعب نادي بيرشكوت الحدث في مباريات الدوري البلجيكي لهذا الأسبوع، واحتفل بطريقة مميزة بهدفه الرائع في مرمى جينك يوم الأحد.

وضمن المواجهة التي جرت في إطار المرحلة الـ27 من الدوري البلجيكي، أحرز فان دن بيرغ هدفا لفريقه بيرشكوت بتسديدة رائعة من على بعد نحو 30 مترا.

واختار اللاعب الاحتفال بهدفه بطريقة مبتكرة أثارت إعجاب الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل، واعتبر البعض أن طريقة الاحتفال تنافس الهدف في جمالها.

 

وانتهت المباراة بفوز بيرشكوت 2-1، ويحتل جينك المركز الثالث برصيد 43 نقطة، في حين حتل بيرشكوت المركز التاسع برصيد 40 نقطة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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