صنع جان فان دن بيرغ لاعب نادي بيرشكوت الحدث في مباريات الدوري البلجيكي لهذا الأسبوع، واحتفل بطريقة مميزة بهدفه الرائع في مرمى جينك يوم الأحد.

وضمن المواجهة التي جرت في إطار المرحلة الـ27 من الدوري البلجيكي، أحرز فان دن بيرغ هدفا لفريقه بيرشكوت بتسديدة رائعة من على بعد نحو 30 مترا.

واختار اللاعب الاحتفال بهدفه بطريقة مبتكرة أثارت إعجاب الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل، واعتبر البعض أن طريقة الاحتفال تنافس الهدف في جمالها.

فان دين بيرغ يُحييكم 😍 منصة صواريخ البنفسجي 🚀 pic.twitter.com/9yyE1r17HD — بيرشكوت (@BeerschotArabic) February 22, 2021

وانتهت المباراة بفوز بيرشكوت 2-1، ويحتل جينك المركز الثالث برصيد 43 نقطة، في حين حتل بيرشكوت المركز التاسع برصيد 40 نقطة.