حسم نادي إشبيلية الإسباني تأهله إلى ربع نهائي ملك إسبانيا بعد غوزه على فالنسيا أمس الأرباء 3-صفر، في مباراة شهدت تسجيل هدف مميز.
صنع جان فان دن بيرغ لاعب نادي بيرشكوت الحدث في مباريات الدوري البلجيكي لهذا الأسبوع، واحتفل بطريقة مميزة بهدفه الرائع في مرمى جينك يوم الأحد.
وضمن المواجهة التي جرت في إطار المرحلة الـ27 من الدوري البلجيكي، أحرز فان دن بيرغ هدفا لفريقه بيرشكوت بتسديدة رائعة من على بعد نحو 30 مترا.
🤯 | Once in a lifetime! 🚀#GNKBEE pic.twitter.com/6FwVcy8zKP
— Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 21, 2021
واختار اللاعب الاحتفال بهدفه بطريقة مبتكرة أثارت إعجاب الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل، واعتبر البعض أن طريقة الاحتفال تنافس الهدف في جمالها.
فان دين بيرغ يُحييكم 😍
منصة صواريخ البنفسجي 🚀 pic.twitter.com/9yyE1r17HD
— بيرشكوت (@BeerschotArabic) February 22, 2021
وانتهت المباراة بفوز بيرشكوت 2-1، ويحتل جينك المركز الثالث برصيد 43 نقطة، في حين حتل بيرشكوت المركز التاسع برصيد 40 نقطة.