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هالاند ومبابي.. كم هدفا يحتاجان للوصول إلى عرش رونالدو؟

هالاند (يسار) ومبابي أمامهما مشوار طويل لبلوغ رقم رونالدو (وكالات)
هالاند (يسار) ومبابي أمامهما مشوار طويل لبلوغ رقم رونالدو (وكالات)
23/2/2021

بثنائيته التي سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس في مرمى كروتوني يكون قد وصل إلى 765 هدفا في مسيرته مع الفرق التي لعب لها ومنتخب بلاده.

ورفع "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 18 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما سجل 25 هدفا على الأقل في 14 موسما متتاليا، وزار شباك كل فرق الدوري الإيطالي الـ19.

كما وصل رونالدو (35 عاما) إلى هدفه الـ133 بالرأس في مسيرته مع الفرق ومنتخب بلاده.

وبعملية حسابية بسيطة يحتاج الفرنسي كليان مبابي (22 عاما) نجم باريس سان جيرمان والنرويجي إيرلينغ هالاند (20 عاما) هداف دورتموند النجمان المرشحان لخلافة رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل لاعبين في العالم إلى سيل من الأهداف في الموسم الواحد للوصول إلى عرش الهداف التاريخي لكرة القدم.

فهالاند مثلا -الذي تبلغ قيمته السوقية 110 ملايين يورو- يجب أن يسجل نحو 45 هدفا في الموسم ليصل إلى رقم "الدون" التهديفي.

أما مبابي -الذي تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو- فيحتاج إلى نحو 47 هدفا كي يعادل رقم رونالدو الذي تبلغ قيمته السوقية الحالية 60 مليون يورو.

المصدر : مواقع إلكترونية

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