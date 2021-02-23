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كريستيانو إيرلاينز.. شاهد رونالدو يذهل الجميع بأهدافه الطائرة مجددا

رونالدو يقفز أعلى من المدافعين ويسجل بمرمى كروتوني (غيتي)
رونالدو يقفز أعلى من المدافعين ويسجل بمرمى كروتوني (غيتي)
23/2/2021

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار وواصل إذهال الجماهير بارتقاءاته العالية، وذلك بعد تسجيله هدفين من ضربتين رأسيتين أمس الاثنين في مباراة فريقه يوفنتوس أمام كروتوني بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعزز رونالدو صدارته لهدافي الدوري برصيد 18 هدفا بفارق هدف وحيد عن روميليو لوكاكو، كما قاد "الدون" يوفنتوس للفوز 3-0 على ضيفه لينعش آماله في المنافسة على اللقب والاقتراب من المتصدر إنتر ميلان الذي يبتعد عنه بفارق 8 نقاط مع مباراة أقل لليوفي.

ونشر اللاعب على حسابه بموقع تويتر صورا لأهدافه "الطائرة" واحتفاله بها في المباراة وكتب عليها "انتصار مهم، سعيد لأنني ساعدت الفريق، استمروا على هذا الأداء يا رجال".

وتفاعل نشطاء وحسابات رياضية على منصات التواصل الاجتماعي مع رأسيات البرتغالي المذهلة، التي وصفها معظمهم بخطوط طيران كريستيانو فيما وصفه آخرون بالطائر.

وقال أحد المغردين عنه "هذا خارج نطاق الجاذبية، وكأنه في الفضاء وهو لاعب فضائي، الأعجوبة رونالدو".

وأبدى مراسل قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية أشرف بن عياد انبهاره برأسيات رونالدو، حيث علق على صفحته بتويتر قائلا "بكل صراحة لو امتلكت شركة طيران لأطلقت عليها اسم (كريستيانو إيرلاينز) واثق أن هذا الاسم سيصل للناس".

 

المصدر : وكالة سند

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