كريستيانو إيرلاينز.. شاهد رونالدو يذهل الجميع بأهدافه الطائرة مجددا

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار وواصل إذهال الجماهير بارتقاءاته العالية، وذلك بعد تسجيله هدفين من ضربتين رأسيتين أمس الاثنين في مباراة فريقه يوفنتوس أمام كروتوني بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعزز رونالدو صدارته لهدافي الدوري برصيد 18 هدفا بفارق هدف وحيد عن روميليو لوكاكو، كما قاد "الدون" يوفنتوس للفوز 3-0 على ضيفه لينعش آماله في المنافسة على اللقب والاقتراب من المتصدر إنتر ميلان الذي يبتعد عنه بفارق 8 نقاط مع مباراة أقل لليوفي.

ونشر اللاعب على حسابه بموقع تويتر صورا لأهدافه "الطائرة" واحتفاله بها في المباراة وكتب عليها "انتصار مهم، سعيد لأنني ساعدت الفريق، استمروا على هذا الأداء يا رجال".

Vittoria importante! Felice di aver dato il mio contributo! Avanti così ragazzi! 🚀 🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/FC9PCpK7bh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2021

وتفاعل نشطاء وحسابات رياضية على منصات التواصل الاجتماعي مع رأسيات البرتغالي المذهلة، التي وصفها معظمهم بخطوط طيران كريستيانو فيما وصفه آخرون بالطائر.

وقال أحد المغردين عنه "هذا خارج نطاق الجاذبية، وكأنه في الفضاء وهو لاعب فضائي، الأعجوبة رونالدو".

🥅⚽️ سدد فتصدى الحارس ثم سارع للتمركز الصحيح فكانت المكافأة هدف آخر بالرأس 💪 الدون يتعملق في الشوط الأول ويسجل ثنائية ليوفي في مرمى كروتوني #يوفنتوس_كروتوني | #الدوري_الإيطالي#beINSerieA pic.twitter.com/Bu5lvI7Gl0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2021

وأبدى مراسل قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية أشرف بن عياد انبهاره برأسيات رونالدو، حيث علق على صفحته بتويتر قائلا "بكل صراحة لو امتلكت شركة طيران لأطلقت عليها اسم (كريستيانو إيرلاينز) واثق أن هذا الاسم سيصل للناس".

بكل صراحة لو امتكلت شركة طيران لأطلقت عليها اسم "كريستيانو إيرلاينز"، واثق ان هذا الاسم سيصل للناس … — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) February 22, 2021

AIR-CRISTIANO ✈️ Dua gol Cristiano Ronaldo yang berasal dari sundulan dan satu gol Weston McKennie membuat Juventus menang 3-0 atas Crotone. Hasil ini pun membuat Si Nyonya Tua jaga asa untuk dekati duo Milan di puncak klasemen.#beINSerieA pic.twitter.com/FRjPysfVJz — beIN SPORTS (@beINSPORTSid) February 23, 2021