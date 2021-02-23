كان بالتدريبات مثل ميسي ومورينيو ظلمه.. سر عدم تألق صلاح مع تشلسي؟

كان يلعب في التدريبات كما لو كان ليونيل ميسي لكن جوزيه مورينيو ظلمه ولم يشركه أساسيا، هكذا عبر زميل سابق للمهاجم المصري محمد صلاح، عن الفترة التي تزاملا فيها بفريق تشلسي الإنجليزي لكرة القدم.

وانضم صلاح من بازل السويسري إلى تشلسي عام 2014 لكنه رحل بعد عام واحد إلى فيورنتينا الإيطالي لعدم حصوله على فرصة اللعب أساسيا، وشارك كبديل في مباريات قليلة فقط رغم تألقه في التدريبات على حد قول زميله السابق.

وأوضح فيليبي لويس الذي يلعب حاليا لفريق فلامنغو البرازيلي حقيقة تلك الفترة لصحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية، قائلا "ليس لدي خلافات مع مورينيو بل بالعكس أنا معجب به. لقد فزت بالدوري معه، لكنه لم يخرج أفضل ما عندي، تمامًا كما فعل مع صلاح".

وأضاف: عندما أراد صلاح الانتقال إلى فيورنتينا قلت له "لماذا أنت ذاهب؟ أنت تلعب في تشلسي" فقال: أريد أن ألعب (أساسيا).

وتابع "لم يذهب أبدًا من أجل الفوز بالمزيد من المال، لقد ذهب ليُظهر أنه يستطيع اللعب. في التدريبات كان يلعب مثل ميسي. حقًا، مثل ميسي. اسأل أي شخص".

وانضم صلاح إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة في يناير/كانون الثاني 2015، واختتم انتقاله إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي الصيف التالي مع روما، بعد إعارة أخرى.

وعاد النجم المصري البالغ من العمر 28 عامًا إلى كرة القدم الإنجليزية عام 2017 بقميص ليفربول بصفقة قيمتها 37 مليون جنيه إسترليني (نحو 52 مليون دولار).

وساهم صلاح في فوز "الريدز" بدوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى لقب الدوري الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما، كما نال لقب هداف الدوري موسمين متتاليين ويتصدر قائمة الهدافين هذا الموسم أيضا.