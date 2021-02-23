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شاهد.. راموس "الطيب والشرس"

راموس (يمين) اعتاد استفزاز الخصوم وارتكاب الأخطاء بحقهم وفي مقدمتهم ميسي (رويترز)
راموس (يمين) اعتاد استفزاز الخصوم وارتكاب الأخطاء بحقهم وفي مقدمتهم ميسي (رويترز)
23/2/2021

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني، يستحق عنوان "الطيب والشرس".

والفيديو عبارة عن تجميع لمقاطع أقسى الأخطاء التي ارتكبها بحق منافسيه بالكرة وغيرها. وخصص الفيديو علاقته بلاعبي برشلونة، الغريم التقليدي، إذ يُظهر ارتكابه أخطاء واعتداءه بالضرب على لاعبين مثل ليونيل ميسي وتشافي وكارلوس بويول.

هذا داخل المستطيل الأخضر، أما خارجه فيظهر راموس "الطيب" الذي يصافح لاعبي برشلونة بحرارة وبروح رياضية.

يذكر أن راموس يغيب منذ مدة عن الملكي بسبب إصابة على مستوى الركبة.

وينشر "المطرقة الإسبانية" فيديوهات على حساباته بمواقع التواصل لرحلة تعافيه من إصابة قد تبعده عن الملاعب أسابيع عدة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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